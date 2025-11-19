Ne vous y trompez pas. Israël est un État génocidaire et une société génocidaire.

Les pays occidentaux ne feront rien pour mettre fin au massacre des Palestiniens par Israël. Ils ne feront rien pour soulager la faim et les maladies qui déciment les Palestiniens à Gaza. Nos pays ont été et restent des partenaires à part entière dans ce génocide. Ils le resteront jusqu’à ce que celui-ci atteigne son triste dénouement.

À moins que nous ne les en empêchions.

Au moins 242 Palestiniens ont été tués à Gaza par Israël depuis l’annonce du « cessez-le-feu ». La première violation majeure du cessez-le-feu a conduit à des frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 100 Palestiniens, dont 46 enfants, et blessé 150 autres. Les Palestiniens de Gaza continuent de subir quotidiennement des bombardements qui détruisent leurs maisons. Israël a détruit plus de 1 500 bâtiments depuis le début du cessez-le-feu, décimant souvent des quartiers entiers à l’aide de charges explosives. Les bombardements et les tirs continuent de tuer et de blesser des civils, tandis que des drones continuent de survoler la région, diffusant des menaces sinistres ou tirant sur les civils. Les denrées alimentaires de première nécessité, l’aide humanitaire et les fournitures médicales restent rares en raison du siège en cours. Et l’armée israélienne contrôle plus de la moitié de la bande de Gaza, tirant sur toute personne, y compris les familles, qui s’approche trop près de sa frontière invisible, connue sous le nom de ligne jaune. Leur crime ? Être retournés dans les ruines de leurs maisons.

Israël a systématiquement rendu Gaza inhabitable, la transformant en un immense cimetière de tous les camps de concentration.

Peu de gens en Israël s’y opposent. 82 % des Juifs israéliens soutiennent l’idée d’expulser toute la population de Gaza et près de la moitié soutiennent leur extermination. 80 % des Israéliens se disent « pas très troublés » ou « pas du tout troublés » par les informations faisant état de famine et de souffrances parmi la population de Gaza.

Ne vous y trompez pas. Israël est un État génocidaire et une société génocidaire.

C’est pourquoi, les 28 et 29 novembre, je serai à Gênes et à Rome, aux côtés de Francesca Albanese, Yanis Varoufakis et Greta Thunberg, pour soutenir la grève nationale lancée par les syndicats italiens afin de mettre fin à toutes les livraisons d’armes à Israël et de protester contre les appels du gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni à augmenter les dépenses de défense.

Nous ne devons pas laisser nos dirigeants politiques normaliser le génocide et la guerre. Nous ne devons pas abandonner l’État de droit. Nous ne devons pas, par notre silence ou notre passivité, nous rendre complices. Nous devons mettre fin aux livraisons de bombes et d’armes à Israël. Nous devons boycotter les entreprises qui font des affaires en Israël, ainsi que tous les événements sportifs auxquels participent des équipes israéliennes, tous les concerts donnés par des musiciens israéliens et tous les échanges avec des universitaires et des étudiants israéliens. Nous devons forcer nos universités et nos institutions à se désengager d’Israël. Nous devons rompre les relations diplomatiques. Nous devons être présents lorsque les dirigeants israéliens tiennent des conférences de presse ou effectuent des visites officielles. Nous devons être présents dans tous les ports lorsque des bateaux de croisière israéliens accostent. Nous devons mettre fin au génocide.

C’est à nous, ceux qui descendent dans la rue, ceux qui organisent des grèves, d’agir. Il n’y a pas d’autre moyen de nous sauver. Aucun.

Nous ne pouvons pas échouer. Si nous échouons, Gaza ne sera qu’un début. Le monde s’effondre sous le poids de la crise climatique, qui provoque des migrations massives, des États défaillants et des incendies, des ouragans, des tempêtes, des inondations et des sécheresses catastrophiques. À mesure que la stabilité mondiale s’effrite, la machine terrifiante de la violence industrielle aveugle et des meurtres de masse, si familière aux Palestiniens, deviendra omniprésente.

Les drones militarisés, les hélicoptères de combat, les murs et les barrières, les points de contrôle, les rouleaux de barbelés, les tours de guet, les centres de détention, les expulsions, la brutalité et la torture, le refus des visas d’entrée, l’apartheid qui accompagne le statut de sans-papiers, la perte des droits individuels et la surveillance électronique sont aussi familiers aux migrants désespérés qui longent la frontière mexicaine ou tentent d’entrer en Europe qu’aux Palestiniens. Bientôt, si rien n’est fait, ces outils de répression étatique seront utilisés contre nous.

Israël incarne l’État ethnonationaliste que l’extrême droite aux États-Unis et en Europe rêve de créer pour elle-même, un État qui rejette le pluralisme politique et culturel, ainsi que les normes juridiques, diplomatiques et éthiques. Israël est admiré par ces proto-fascistes précisément parce qu’il est raciste et anarchique, parce qu’il utilise une force meurtrière aveugle pour « purifier » sa société de ceux qui sont considérés comme des contaminants humains.

En refusant de coopérer, en paralysant les rouages du commerce et de l’État, en résistant au mal, nous affirmons notre dignité et notre liberté. Nous ébranlons l’édifice du pouvoir despotique. Nous entretenons la flamme de l’espoir et de la justice. Nous préservons notre capacité à être humains.

Alors, rejoignez-nous, nous qui sommes des millions dans les rues d’Italie et dans vos propres rues. Le combat pour la Palestine est le combat de nous tous.

Chris Hedges

Traduction LGS

 https://chrishedges.substack.com/p/join-us-in-italy-to-support-the-nationwide
  Chris HEDGES   Israël   Gaza

COMMENTAIRES  

19/11/2025 15:36 par Dominique

Je ne vois pas l’intérêt de mélanger un sujet polémique comme le climat et l’ingénierie climatique à coups de HARP et des chemtrails tout en le réduisant au seul climat et en évacuant le débat sur l’ingénierie climatique militaire, avec la Palestine.

Sur le reste, je suis bien d’accord. c’est à nous de jouer. Pour moi, une partie importante du mouvement de solidarité mène un combat totalement contre-productif en se focalisant sur la solution à deux états. Dans les Palestiniens, les seuls à la vouloir sont les kollabos de l’AP, les autres n’ont pas été consultés sur ce sujet. Cette solution a deux états est historiquement, soit dés le plan de partage de l’ONU de 1947, ce qui a rendu possible la colonisation juive de la Palestine et, après la Nakba de 1947-48, ce qui lui a permis de gagner du temps et de continuer.

Pendant que le mouvement de solidarité s’épuise à soutenir cette fausse solution, il ne soutient pas la seule chose qui pourrait amener la paix, le droit international et sa justice, en principe la même pour tous et pour tous les peuples. Il est aussi frappant de constater que dans sa résolution 2803 sur gaza, l’ONU ne donne pas pour mandat à la Force d’implémenter le droit international et sa justice, ce qui suffit pour en faire, comme la résolution de 1947 sur le plan de partage de la Palestine, une résolution coloniale. Surtout que vu tous les crimes qui ont été commis depuis 1947 en Palestine, par les Juifs beaucoup plus que par les Palestiniens, il faudra que l’on m’explique comment, sans juger les crimes des uns et des autres, il serait possible d’amener la paix en Palestine, par exemple au moyen d’un referendum impossible à réaliser sans justice pralable, sans qu’un des deux peuples qui se disputent sa terre ne se soit débarrassé de l’autre. Donc je ne me fais pas d’illusion sur la justice de l’ONU sur un sujet comme la Palestine. cependant que le mouvement de solidarité, à l’exception de quelques voix comme Albanese, n’arrive pas à faire passer ce débat dans la sphère publique, est pour moi une preuve de faiblesse.

Reste le BDS. C’est sans doute la partie du mouvement de solidarité qui est la plus productive et la plus immunisée contre les tentatives de manipulation du mouvement. Cependant avec le plan de Trump accepté par le Conseil de Sécurité, l’efficacité du BDS risque d’être réduite à peau de chagrin. L’économie de l’état juif se porte très mal et la création de la Force commandée par Trump risque fort de créer une situation semblable à celle du Kosovo, ce pseudo état dont l’économie dépend entièrement de la présence d’une base militaire US sur son sol. Le jour où cette base ferme et les Yankees rentrent chez eux, le Kosovo est en faillite pure et simple. In fine, cela se jouera aux USA et entre la Force (sic !) et l’état juif. Vu le passé des Amaleks, on peut craindre le pire pour la Force, si elle respecte son mandat et avec les USA, Trump ou pas, on peut là aussi craindre le pire. Bref, l’Empire est au pied du mur. Reste à voir ce que cela va donner. On lâche rien !

19/11/2025 20:31 par D.Vanhove

J’apprécie habituellement les analyses de Chris Hedges, mais celle-ci m’apparaît comme un mélange des genres et je ne suis pas certain que cela aide à une bonne compréhension de la situation globale générale...

partir du génocide en cours à Gaza et y mêler le monde qui "s’effondre sous le poids de la crise climatique, qui provoque des migrations massives, des États défaillants et des incendies, des ouragans, des tempêtes, des inondations et des sécheresses catastrophiques"...

puis, plus loin, déclarer "Israël est admiré par ces proto-fascistes précisément parce qu’il est raciste et anarchique"... pas sûr qu’il soit vrmt heureux d’accoler racisme et anarchie...

bref, s’il y a de très bons passages dans ce papier, il y en a aussi de bcp moins bons (à mon humble avis...)

19/11/2025 21:17 par warda

Il manque l’essentiel : "Israël" est un État colonial. Une colonie européenne sur la terre palestinienne. Comme toutes les colonisations européennes, elle se livre au massacre, a l’épuration ethnique pour voler la terre et les ressources. Et le cauchemar ne s’arrêtera qu’avec la fin de l’occupation et de la colonisation, comme en Algérie, comme au Vietnam...

(Commentaires désactivés)