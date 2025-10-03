Qu’est-ce qu’un ultra-riche ?

C’est ceux dont la fortune dépasse 100 millions d’euros. Ils représentent 0,01% des contribuables ; soit 4 000 personnes en France. Ces 0,1% des foyers les plus aisés en revenu, ou en patrimoine, gagnent au moins 463 000 euros par an ; soit 38 000 euros par mois et, en moyenne plus d’un million d’euros par an.

Ces 0,1% les plus riches paient, proportionnellement à leurs revenus, moins d’impôts que la moyenne des Françaises et des Français. Ils savent structurer leur fortune pour qu’elle génère peu de revenus imposables. Leurs pratiques d’optimisation fiscale passen notamment par l’utilisation de sociétés holdings, exonérées d’impôt sur les dividendes.

En France, la moyenne est de 32 000 euros de revenu par foyer, soit 2 700 euros par mois. Leur patrimoine s’élève à 4,6 millions d’euros en moyenne contre 250 000 euros pour la plupart des contribuables.

Alors combien sont-ils ? 74 500. C’est çà les ultra-riches.

En dix ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur richesse augmenter de 1 000milliards d’euros, de 200 à 1 200 milliards d’euros. Sur cette période, leur patrimoine a augmenté de 8 à 10 % par an. De manière générale, les revenus du capital ont augmenté de 7,3%. En 2022 et de 15,5% en 2023, soit trois fois plus que les revenus du travail, et les inégalités continuent de se creuser.

03/10/2025 11:27 par Vincent

Je ne vois pas de quoi se plaindrait un smicard qui est tout de même gratifié de 9,40€ Net/ heure de travail.
On approche quand même les 10€ de l’heure que les bourgeois accordent à leurs femmes de ménage.
Rendez-vous compte : ça fait quand même 700 000€ pour toute une vie de travail, tout ça. C’est pas rien.
Et puis faut pas non plus exagérer : en général un smicard finit par être payé SMIC + 5% hein. Donc il n’est plus un smicard et c’est quand même vachement gratifiant de pouvoir s’approcher un peu du salaire médian de 2180 € qui fait tant rêver.
Donc en augmentant encore le nombre d’annuités pour une bonne petite retraite à taux plein à 1000 balles à 67 ans, bah on les enrichit, les smicards, pardi !
Du coup ils participent plus facilement au financement de 211 milliards de cadeaux aux boîtes qui les exploitent, et aux 413 milliards pour aller faire la guerre à Poutine ; tellement facilement d’ailleurs qu’on va encore presque doubler ce budget là.
Na.

03/10/2025 22:56 par Aquarius15

Bravo à Vincent pour sa magnifique exagération par l’absurde des soit-disants privilèges des smicards, des pauvres.

LCi, qui n’a rarement grand chose à envier à CNews, avec l’inénarrable Nicolas Doze expliquait doctement cette semaine que le SMIC était trop haut car trop proche du salaire médian en comparaison d’autres pays européens/occidentaux... pendant que Lecornu essaie de recycler tranquillement le "travailler plus pour gagner plus" de Sarko, qui n’a jamais été qu’un tour de passe-passe visant à soustraire en contre-partire du salaire différé en asséchant les différentes branches de la Sécurité Sociale (exonération de cotisations que le grand patronat appelle "charges", non-imposition de certains revenus exceptionnels des petits salariés).

Le gros scandale, c’est la réorientation d’une part du "gâteau" des bénéfices vers les actionnaires, au détriment des salariés, de manière constante depuis les années 80, particulièrement en France où on est au sommet de l’Europe pour rincer les actionnaires du CACa(rentre), mais de plus en plus à la traîne sur d’autres indicateurs de de développement humain. Si ça vous rappelle quelque chose d’autre qu’une démocratie, c’est normal, notre ploutacratie macroniste est finalement assez proche d’une république bananière...

Taxons les riches, faisons leur "une offre qu’ils ne pourront pas refuser" !

04/10/2025 08:05 par Jean-Marc GARDES

Ils (ne) sont que quelques milliers, nous sommes des millions !

04/10/2025 18:53 par Zéro...

Un ultra-riche, c’est quelqu’un qui nous fait vivre !

La légende sociale veut que nous vivions de notre travail mais, en réalité, ces philanthropes nous entretiennent et nous ne sommes rien sans eux !!

De quoi nous plaignons-nous, ils pourraient même ne pas nous payer...

Ma foi, l’essentiel pour les ultra-riches est d’avoir réussi à persuader les Peuples que l’un d’eux vaut plus que des millions d’entre nous et que les entreprises n’existent et ne tournent que pour eux et par eux !!

