Qu’est-ce qu’un ultra-riche ?

C’est ceux dont la fortune dépasse 100 millions d’euros. Ils représentent 0,01% des contribuables ; soit 4 000 personnes en France. Ces 0,1% des foyers les plus aisés en revenu, ou en patrimoine, gagnent au moins 463 000 euros par an ; soit 38 000 euros par mois et, en moyenne plus d’un million d’euros par an.

Ces 0,1% les plus riches paient, proportionnellement à leurs revenus, moins d’impôts que la moyenne des Françaises et des Français. Ils savent structurer leur fortune pour qu’elle génère peu de revenus imposables. Leurs pratiques d’optimisation fiscale passen notamment par l’utilisation de sociétés holdings, exonérées d’impôt sur les dividendes.

En France, la moyenne est de 32 000 euros de revenu par foyer, soit 2 700 euros par mois. Leur patrimoine s’élève à 4,6 millions d’euros en moyenne contre 250 000 euros pour la plupart des contribuables.

Alors combien sont-ils ? 74 500. C’est çà les ultra-riches.

En dix ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur richesse augmenter de 1 000milliards d’euros, de 200 à 1 200 milliards d’euros. Sur cette période, leur patrimoine a augmenté de 8 à 10 % par an. De manière générale, les revenus du capital ont augmenté de 7,3%. En 2022 et de 15,5% en 2023, soit trois fois plus que les revenus du travail, et les inégalités continuent de se creuser.