Une large majorité de citoyens ne veulent pas de vos guerres annoncées

Au personnel politique et leurs relais médiatiques obséquieux : STOP !, aux discours belliqueux des responsables politiques européens.

Basta ! Y en a marre ! La coupe est pleine ! N’en rajoutez plus ! Vous êtes devenus inaudibles, et le (très) peu de crédibilité qui vous restait est désormais à zéro !! Preuve en est : le « désastre » selon les propres termes du chancelier Merz aux élections régionales de Berlin de ce week-end, où son parti n’a même pas atteint 5% des voix. Du jamais vu dans l’histoire du parti, depuis 1949 ! Voilà ce qu’il en coûte de vouloir nier la réalité, s’acharner à alimenter la guerre contre la Russie dans un esprit revanchard, et continuer à soutenir aveuglément le régime génocidaire sioniste de peur de réveiller d’anciens cauchemars. Avec pour conséquence, la percée fulgurante d’un parti d’extrême-droite (AFD) dont l’histoire nous a déjà enseigné ce qu’il en advient, une fois au pouvoir. Merci du cadeau !

« En psychologie clinique, lorsqu’un individu voit sa mégalomanie complètement anéantie par une réalité implacable, il manifeste souvent ce qu’on appelle le ‘complexe de Samson’ : l’envie d’abattre les piliers du temple et de détruire tous ceux qui s’y trouvent plutôt que d’endurer la honte de la défaite. L’establishment atlantiste européen a atteint ce stade de décompensation psychiatrique. »

(Voir https://ssofidelis.substack.com/p/larchitecture-de-lillusion-part-1)

Aussi, terminé, vos discours alarmistes qui nous annoncent une guerre imminente voire inévitable avec la Russie, qu’en réalité vous avez trompée lors de longues négociations où avec patience et pendant des années, le président Poutine vous rappelait vos promesses de ne pas vous approcher des frontières russes via l’OTAN carnassière et jamais rassasiée, lors du démantèlement de l’URSS et alors que du côté russe, le Pacte de Varsovie était abandonné, comme promis.

Vos harangues, amplifiées chaque jour un peu plus par des médias mis au pas, ne trompent personne et un nombre toujours plus grand de citoyens ont compris que cette dangereuse mise en scène n’est utilisée que pour masquer vos incompétences à une gestion saine et équilibrée d’un pays qui à la sortie des urnes (qu’il conviendrait de mieux vérifier), vous a plébiscité pour ‘faire le job’.

La population européenne ne vous écoute plus et se détourne de vos discours guerriers. Vous et vos pairs qui n’avez de cesse de nous parler de guerre, ne récoltez plus les voix des urnes. Les gens veulent la paix, pour eux et leurs enfants. Nombreux sont ceux qui se rappellent ce que vous tentez de leur faire oublier des souffrances et des désastres qu’une guerre entraîne. Vous êtes discrédités un peu plus chaque jour, que ce soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie pour ne parler que de quelques grands pays européens, ainsi que dans les plus petits où les électeurs vous tournent le dos.

Et les responsables de l’UE ne valent pas mieux ! Ces anonymes fonctionnaires surpayés et non-élus par les citoyens, qui leur empoisonnent la vie à travers la multiplication de directives administratives et de décrets absurdes rejetés de toutes parts n’ont plus l’adhésion des citoyens. Cette usine à gaz est devenue indigeste pour le plus grand nombre. Et les plus enthousiastes du départ en ont finalement un dégoût avéré. Le ‘Politburo’ n’est plus à Moscou, mais à Bruxelles, comme le soulignait à juste titre le président Poutine.

Chacun voit bien qu’à travers ces mises en garde répétées de la menace russe, vous servez le grand capital au détriment du bien-être social. Vous détricotez tous les acquis que nos aînés ont mis des décennies à arracher. La précarité se répand comme une traînée de poudre. La pauvreté s’installe. Les sans-abris n’ont jamais été aussi nombreux. La vie chère devient impayable pour de plus en plus de familles. Malgré vos chiffres trafiqués, le chômage est en hausse partout. Les faillites battent des records. Tout comme les suicides. Les décisions que vous avez accepté de prendre pour suivre les sordides projets états-uniens au détriment du bien-être des populations et au profit d’une opération militaire visant à s’emparer des richesses russes à bon compte sont un véritable fiasco.

Depuis des décennies, vous nous avez trompés sur la question de l’autonomie de la Palestine, puis sur la pandémie du C.19 et ses faux-vax, maintenant sur un régime nazi des plus corrompus que vous soutenez à bout de bras. Tout cela au nom de ‘’nos valeurs’’. Comment pouvez-vous croire que vous ayez encore la moindre crédibilité au niveau de la population ? Votre silence et votre inaction – quand ce n’est pas une complicité implicite – face au génocide à Gaza a définitivement scellé votre infamie. Vos ‘’valeurs’ et votre conception du droit à géométrie variable, on les connaît. Ce sont celles du pouvoir et de l’argent, via une ingénierie fiscale de haut vol et ses détournements de fonds exorbitants dans des paradis fiscaux. Vous êtes devenus de vrais mafieux.

La jeunesse ukrainienne est sacrifiée. Le pays a perdu près de la moitié de sa population. Et votre clown de service à la tête du pays a bâti son patrimoine et celui de ses associés via une corruption endémique que tout le monde connaît. Mais le comble soit que vous persistiez ! Aucun de vous n’a le courage d’admettre qu’il s’est trompé. Aucun ne reconnaît ses erreurs. Au contraire, vous multipliez les mensonges et inventez des narratifs fallacieux, renouvelés à chaque échec que vous impose la Russie, pour tenter de vous en sortir. Vous foncez toujours plus loin et plus profondément dans un trou sans fond, béant comme votre bêtise, mais qu’importe, puisque vous le faites avec nos impôts ! Que vous faudra-t-il pour comprendre le ras-le-bol citoyen ? Que ces derniers perdent patience et passent à la vitesse supérieure ? Puisque vous ne les écoutez ni ne vous préoccupez sérieusement d’eux, voulez-vous qu’ils s’occupent de vous d’un peu plus près ?

« Les pantins atlantistes occidentaux ont cessé d’être des hommes d’État. Ce sont des joueurs idéologiquement dérangés qui ont tout perdu, y compris leur jugement, et qui cherchent désormais à mettre la main sur le détonateur nucléaire caché sous la table, en hurlant que si leur glorieux ordre unipolaire ne peut survivre, alors rien ni personne d’autre ne mérite de survivre non plus. » (Voir : https://ssofidelis.substack.com/p/larchitecture-de-lillusion-part-1)

Assez d’argent englouti pour accumuler toujours plus vos outils de mort, nous exigeons de le consacrer et le réorienter pour favoriser des outils de vie.

Nous ne voulons pas de votre projet guerrier contre la Russie qui a dit et répété qu’elle n’avait aucune intention de s’en prendre aux pays européens, malgré vos provocations incessantes. Vous avez déjà amplement sacrifié l’Ukraine... en plus des économies européennes, tout en échouant dans vos sordides calculs. Ressaisissez-vous, dénoncez les manœuvres de l’OTAN qui de toutes façons a perdu son pari, ou dégagez !, avant que nous nous en occupions et que ce pays proxy qu’est devenu l’Ukraine ne devienne le trou noir de l’Europe, et nous y absorbe dans son collapse dont vous êtes directement responsables !

Daniel Vanhove -

21.09.26