Allende presente !

Le 11 septembre 1973, tombait, en combattant les fascistes pinochetistes mercenaires de l’impérialisme yankee, le camarade Allende .
Extrait du poème de
Léo Ferré : Allende ’
Ne plus écrire enfin attendre le signal
Celui qui sonnera doublé de mille octaves
Quand passeront au vert les morales suaves
Quand le Bien peignera la crinière du Mal
Quand les bêtes sauront qu’on les met dans des plats
Quand les femmes mettront leur sang à la fenêtre
Et hissant leur calice à hauteur de leur maître
Quand elles diront : "Bois en mémoire de moi"
Quand les oiseaux septembre iront chasser les cons
Quand les mecs cravatés respireront quand même
Et qu’il se chantera dedans les hachélèmes
La messe du granit sur un autel béton
Quand les voteurs votant se mettront tous d’accord
Sur une idée sur rien pour que l’horreur se taise
Même si pour la rime on sort la Marseillaise
Avec un foulard rouge et des gants de chez Dior
Alors nous irons réveiller Allende Allende Allende Allende
Quand il y aura des mots plus forts que les canons Ceux qui tonnent déjà dans nos mémoires brèves
Quand les tyrans tireurs tireront sur nos rêves
Parce que de nos rêves lèvera la moisson
Quand les tueurs gagés crèveront dans la soie
Qu’ils soient Président ci ou Général de ça
Quand les voix socialistes chanteront leur partie
En mesure et partant vers d’autres galaxies
Quand les amants cassés se casseront vraiment
Vers l’ailleurs d’autre part enfin et puis comment
Quand la fureur de vivre aura battu son temps
Quand l’hiver de travers se croira au printemps
Quand de ce Capital qu’on prend toujours pour Marx
On ne parlera plus que pour l’honneur du titre
Quand le Pape prendra ses évêques à la mitre
En leur disant : "Porno latin ou non je taxe"
Quand la rumeur du temps cessera pour de bon
Quand le bleu relatif de la mer pâlira
Quand le temps relatif aussi s’évadera
De cette équation triste où le tiennent des cons
Qu’ils soient mathématiques avec Nobel ou non
C’est alors c’est alors que nous réveillerons Allende AllendeAllende Allende... .