Allende presente !

Le 11 septembre 1973, tombait, en combattant les fascistes pinochetistes mercenaires de l’impérialisme yankee, le camarade Allende .

Extrait du poème de

Léo Ferré : Allende ’

Ne plus écrire enfin attendre le signal

Celui qui sonnera doublé de mille octaves

Quand passeront au vert les morales suaves

Quand le Bien peignera la crinière du Mal

Quand les bêtes sauront qu’on les met dans des plats

Quand les femmes mettront leur sang à la fenêtre

Et hissant leur calice à hauteur de leur maître

Quand elles diront : "Bois en mémoire de moi"

Quand les oiseaux septembre iront chasser les cons

Quand les mecs cravatés respireront quand même

Et qu’il se chantera dedans les hachélèmes

La messe du granit sur un autel béton

Quand les voteurs votant se mettront tous d’accord

Sur une idée sur rien pour que l’horreur se taise

Même si pour la rime on sort la Marseillaise

Avec un foulard rouge et des gants de chez Dior

Alors nous irons réveiller Allende Allende Allende Allende

Quand il y aura des mots plus forts que les canons Ceux qui tonnent déjà dans nos mémoires brèves

Quand les tyrans tireurs tireront sur nos rêves

Parce que de nos rêves lèvera la moisson

Quand les tueurs gagés crèveront dans la soie

Qu’ils soient Président ci ou Général de ça

Quand les voix socialistes chanteront leur partie

En mesure et partant vers d’autres galaxies

Quand les amants cassés se casseront vraiment

Vers l’ailleurs d’autre part enfin et puis comment

Quand la fureur de vivre aura battu son temps

Quand l’hiver de travers se croira au printemps

Quand de ce Capital qu’on prend toujours pour Marx

On ne parlera plus que pour l’honneur du titre

Quand le Pape prendra ses évêques à la mitre

En leur disant : "Porno latin ou non je taxe"

Quand la rumeur du temps cessera pour de bon

Quand le bleu relatif de la mer pâlira

Quand le temps relatif aussi s’évadera

De cette équation triste où le tiennent des cons

Qu’ils soient mathématiques avec Nobel ou non

C’est alors c’est alors que nous réveillerons Allende AllendeAllende Allende... .