L’Italie enquête sur les "safaris humains" de Sarajevo (Al Jazeera)

Trois hommes courent se mettre à l'abri devant un graffiti indiquant « Welcome To Hell » (Bienvenue en enfer) alors que des tirs de snipers retentissent dans la tristement célèbre « allée des snipers » de Sarajevo, le mercredi 9 juin 1993 à Sarajevo [Peter Northall/AP].  
Edna Mohamed

Selon une plainte déposée devant la justice, les participants étaient transportés par avion de l’Italie vers la Bosnie dans les années 1990, où ils payaient pour tirer sur les citoyens de la ville assiégée.

Le ministère public italien a ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles des Italiens se seraient rendus à Sarajevo, le temps d’un week-end, pour participer à des "safaris de tireurs d’élite" et tirer sur des citoyens pendant le siège de la ville par l’armée bosno-serbe, qui a fait plus de 11 000 morts entre 1992 et 1996.

Ces prétendus "safaris" - référence grotesque aux expéditions de chasse ou d’observation d’animaux sauvages - ont eu lieu alors que les forces bosno-serbes assiégeaient la ville dans ce qui est devenu le plus long siège d’une ville dans l’histoire moderne de l’Europe.

L’enquête milanaise, dirigée par le procureur Alessandro Gobbis, a été lancée après que le journaliste et romancier Ezio Gavazzeni, en collaboration avec les avocats Nicola Brigida et l’ancien juge Guido Salvini, a déposé une plainte pour "meurtre aggravé par la cruauté et des motifs méprisables" contre des groupes présumés d’Italiens qui se rendaient à Sarajevo pour participer à ces expéditions.

Selon les médias italiens, les enquêteurs espèrent retrouver les personnes qui ont participé aux "safaris" présumés, en plus des cinq hommes qui ont déjà été identifiés dans la plainte de M. Gavazzeni.

M. Gavazzeni, qui a remis toutes ses preuves aux procureurs, a déclaré mardi au journal italien La Repubblica que son procès "expose une partie de la société qui cache sa vérité sous le tapis".

"Parce que nous parlons de personnes riches et réputées, d’entrepreneurs, qui, pendant le siège de Sarajevo, ont payé pour pouvoir tuer des civils sans défense", a-t-il ajouté.

Voici ce que nous savons sur les prétendus "safaris de tireurs d’élite".

Comment fonctionnaient ces « safaris » ?

Entre 1992 et 1996, des citoyens italiens et d’autres personnes, essentiellement des amateurs d’armes à feu, se réunissaient le vendredi à Trieste, dans le nord-ouest de l’Italie, à la frontière avec l’ex-Yougoslavie, pour un week-end de "chasse". On ne sait toujours pas qui a organisé les voyages pour les groupes présumés.

Les participants auraient ensuite été transportés par la compagnie aérienne yougoslave/serbe Aviogenex vers les collines entourant Sarajevo, où ils auraient payé les milices bosno-serbes fidèles au président Radovan Karadzic, qui a ensuite été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l’humanité par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 2016 et condamné à la prison à vie après un appel en 2019, pour qu’elles tirent sur les citoyens.

Selon La Repubblica, ces "touristes" payaient jusqu’à 100 000 euros (116 000 dollars), ajustés pour tenir compte des taux d’inflation actuels et du taux de change, l’euro n’ayant été introduit qu’en 1999, pour participer à des voyages à Sarajevo afin de commettre les meurtres.

Gavazzeni affirme que les participants recevaient une liste de prix pour le type d’assassinat que les étrangers devaient payer en fonction de la personne qu’ils voulaient cibler, les enfants coûtant le plus cher, puis les hommes, les femmes et les personnes âgées, qui pouvaient être tués gratuitement.

"Un participant a quitté Trieste pour la chasse à l’homme. Puis il est revenu et a continué sa vie comme si de rien n’était, respectable aux yeux de tous", a déclaré M. Gavazzeni.

"Des gens passionnés par les armes, qui préfèrent se coucher avec un fusil, qui ont de l’argent à leur disposition et les bons contacts avec les facilitateurs entre l’Italie et la Serbie. C’est l’indifférence du mal : devenir Dieu et rester impuni", a-t-il ajouté.

Le dossier de 17 pages de Gavazzeni comprend le témoignage d’Edin Subasic, un officier du renseignement militaire bosniaque qui affirme que lui et quelques collègues ont informé l’agence de renseignement militaire italienne, Sismi, de rapports sur des Italiens qui s’envoleraient de Trieste à Sarajevo pour y participer au début de l’année 1994. Dans son témoignage, il a déclaré que le service de renseignement italien lui avait dit qu’il avait "mis un terme" à ces voyages quelques mois plus tard.

Le rapport Sismi indiquait qu’il avait découvert les points de départ à Trieste et qu’il avait interrompu l’opération.

Un autre témoin cité dans le dossier a donné à Gavazzeni des détails sur trois hommes qui font actuellement l’objet d’une enquête et qui sont originaires de Turin, Milan et Trieste. Selon un rapport du Sismi, cité dans la plainte, l’homme de Milan qui a participé aux fusillades de 1993 était le propriétaire d’une clinique privée de chirurgie plastique.

L’ancien maire de Sarajevo, Benjamina Karic, a également envoyé un dossier au bureau du procureur de Milan sur ces "riches étrangers engagés dans des activités inhumaines", a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Qui était au courant de ces « safaris » ?

La Serbie a nié toute implication dans les meurtres, mais les enquêteurs pensent que les services de renseignement serbes étaient au courant de ces voyages touristiques.

Selon le témoignage de M. Subasic, l’officier du renseignement militaire bosniaque qui devrait être l’une des premières personnes convoquées par le bureau du procureur, la façon dont les voyages ont été organisés avec la compagnie aérienne indique que le service de sécurité de l’État serbe était "derrière tout cela", a rapporté l’ANSA.

Bien que Sismi ait été informé du premier voyage, le fonctionnaire a déclaré à La Repubblica qu’il n’en avait plus jamais été question entre les agences d’espionnage bosniaque et italienne.

Le consul de Bosnie à Milan, Dag Dumrukcic, a déclaré à La Repubblica mardi que son gouvernement travaillait en "pleine coopération dans l’enquête".

"Nous sommes impatients de découvrir la vérité sur une affaire aussi cruelle et de régler les comptes avec le passé. Je dispose d’informations que je transmettrai aux enquêteurs", a ajouté M. Dumruckic.

Que disent les survivants de Sarajevo ?

Dzemil Hodzic, 42 ans, qui a grandi à Sarajevo dans les années 1990 et avait neuf ans lorsque le siège a commencé, est le fondateur du projet Sniper Alley Photo, qui archive des photographies prises pendant le siège. Il a déclaré à Al Jazeera que ces découvertes n’étaient pas une surprise pour lui, car les week-ends étaient toujours "particulièrement dangereux" à Sarajevo à l’époque.

M. Hodzic a déclaré qu’il y avait toujours "des informations qui circulaient sur les gens de l’extérieur qui venaient nous tirer dessus".

"C’est un fait bien connu, mais, malheureusement, cela ne signifie rien lorsque les meurtriers et les tireurs d’élite qui nous ont tiré dessus pendant quatre ans sont en liberté et que nous voyons que notre bureau du procureur bosniaque ne fait rien à ce sujet. J’espère simplement que cette affaire italienne ne disparaîtra pas de notre espace médiatique et que nous obtiendrons des résultats positifs", a-t-il déclaré.

"Mon frère a été tué par un sniper serbe alors qu’il jouait au tennis dans notre quartier. Nous ne saurons jamais si c’est l’un de ceux qui ont payé pour le faire", a-t-il ajouté.

Des personnes d’autres pays ont-elles également participé ?

On pense que des citoyens de plusieurs pays ont participé. En 2022, le documentaire du réalisateur bosniaque Miran Zupanic, Sarajevo Safari, a enquêté sur les riches étrangers qui avaient participé, dont certains étaient originaires des États-Unis et de Russie.

Un exemple notable est celui de l’écrivain et politicien nationaliste russe Eduard Limonov, qui a été filmé lors d’un documentaire sur la guerre de Bosnie réalisé par Pawel Pawlikowski en 1992, tirant à la mitrailleuse en direction de la ville de Sarajevo alors qu’il était personnellement accompagné de Karadzic.

Par ailleurs, en 2007, l’ancien marine américain John Jordan a témoigné devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie que des "tireurs touristes" étaient venus à Sarajevo.

"Il était évident que la personne conduite par des hommes qui connaissaient le terrain ne connaissait absolument pas le terrain, et sa façon de s’habiller ainsi que les armes qu’ils portaient m’ont amené à penser qu’il s’agissait de tireurs touristes", a déclaré M. Jordan au tribunal.

Edna Mohamed

Traduction LGS

 https://www.aljazeera.com/news/2025/11/13/italy-probes-sarajevo-sniper-safaris-what-were-they-who-was-involved
15/11/2025 14:12 par Vincent

Donc jusqu’ici ça fait entre 30 et 35 ans d’impunité totale pour ces "entrepreneurs" et autres "personnes riches et réputées". Pas sûr qu’ils visent encore très bien aujourd’hui, quoi.
Marrant cette faculté de la justice à rester plus ou moins utilement aveugle en fonction de la classe, non ?

Tiens en parlant de snipers étrangers, ils vont comment ceux qui tiraient sur la foule de Kiev durant "le Maïdan" ?
Ah mince ! c’est vrai que ceux là ils étaient payés pour le faire, donc c’est complètement différent. Désolé.

Et à Gaza : on doit bien y trouver des Israéliens riches et réputés qui viennent se détendre en faisant un petit carton, non ? Il y en a dont c’est carrément le métier, d’ailleurs. Des entrepreneurs, donc.
Il y a même des jours spéciaux dédiés à la précision des tireurs : le jour des genoux, le jour des testicules, le jour de la tête, etc. Du haut niveau, quoi.
Il y a aussi une colline où les citoyens Israéliens aiment venir contempler l’aplatissement de Gaza (et de ses habitants) qui est accompli au nom de leur droit à se défendre.
Mais c’est vrai que les milliers de tonnes de bombes, obus et missiles, c’est pas le même sport que le tir de précision sur enfants, femmes ou journalistes, qui se pratique aussi, évidemment.

Bon, y’a plus qu’à garder espoir que dans trente ou trente-cinq ans, la justice saura bien s’occuper des cas des fringants criminels Netanyahou, Smotrich, Ben-Gvir, et de leurs complices Macron, Blinken, Scholz, Merz, Sunak, Starmer, etc.
Comme la justice s’est aussi bien occupée des cas des criminels Bill Clinton, George Bush (1 & 2), Tony Blair, Barack Obama, Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Angela Merkel, Donald Trump, Joseph Biden, Ursula von der Leyen, etc.
Tous ces dignes représentants, responsables de nos "démocraties libérales" que je mettrais volontiers dans un enclos, et puis on ferait naître des vocations d’amateurs de safari et de tir de précision, pour jouer avec des LBD - non-létaux évidemment, même à bout portant - et puis quelques centaines de grenades GLI-F4 ou GM2L en tirs tendus, juste pour les maintenir en ordre, sans les mains.
J’arriverais presque à en aimer la chasse, finalement.

15/11/2025 17:31 par legrandsoir

14 commentaires en 15 j.... Merci de limiter le nb de vos interventions.

15/11/2025 16:14 par D.Vanhove

Il est des informations qui laissent le citoyen lambda K.O....

et il aura fallu près de 30 ans pour que sorte celle-ci, aussi glaçante que terrifiante sur les dérives dont certains individus sont capables... dès lors qu’ils ont le fric pour se payer tous les vices, inimaginables pour le commun des mortels... (et que de telles pratiques ne peuvent rester inaperçues et/ou inconnues des services de sécurité des États, sans collabos liés à des cercles mafieux)

des compléments d’informations sur cette affaire indiquent qu’en plus d’individus de Russie et des États-Unis, se trouvaient également des ressortissants de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de France

il sera intéressant de voir si, en-dehors de l’Italie, ces pays ouvrent à leur tour des enquêtes pour déterminer qui aurait participé à cette barbarie... qui ne peut trouver d’autre issue qu’une condamnation ferme à de la prison, en plus du paiement d’indemnités aux familles des survivants, dès lors que ces gens fortunés semblent prêts à n’importe quoi grâce à ce pognon sur lequel il faudrait d’ailleurs enquêter pour en détermine les origines !

15/11/2025 18:03 par robess73

attention quand meme a ce genre d infos sortant 30 ans apres et juste au moment ou la serbie (victime quand meme de la sauvagerie us sans mandat de l onu !) a de nouveau des problemes avec le kosovo (plus grande base us du monde ) toujours sans existence legale en droit internationnal !!! donc a verifier et prendre avec des pincettes meme si c est possible ( la betise humaine n ayant aucune limite !)

16/11/2025 10:35 par Assimbonanga

Même le JT de 20h de France 2 en parle. Sarajevo : une enquête ouverte en Italie sur les "touristes de guerre"

16/11/2025 11:12 par diogène

@ Robess73

"juste au moment ou la serbie a de nouveau des problemes avec le kosovo (plus grande base us du monde )"

Effectivement, le camp Bondsteel couvre 4km², et il n’est pas ouvert aux inspections du Comité contre la Torture du Conseil de l’Europe (CPT) du fait que, comme par hasard, le Kosovo est devenu "indépendant (?).
Pas de reportages non plus, évidemment.

