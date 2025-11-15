L’Italie enquête sur les "safaris humains" de Sarajevo (Al Jazeera)

Le ministère public italien a ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles des Italiens se seraient rendus à Sarajevo, le temps d’un week-end, pour participer à des "safaris de tireurs d’élite" et tirer sur des citoyens pendant le siège de la ville par l’armée bosno-serbe, qui a fait plus de 11 000 morts entre 1992 et 1996.

Ces prétendus "safaris" - référence grotesque aux expéditions de chasse ou d’observation d’animaux sauvages - ont eu lieu alors que les forces bosno-serbes assiégeaient la ville dans ce qui est devenu le plus long siège d’une ville dans l’histoire moderne de l’Europe.

L’enquête milanaise, dirigée par le procureur Alessandro Gobbis, a été lancée après que le journaliste et romancier Ezio Gavazzeni, en collaboration avec les avocats Nicola Brigida et l’ancien juge Guido Salvini, a déposé une plainte pour "meurtre aggravé par la cruauté et des motifs méprisables" contre des groupes présumés d’Italiens qui se rendaient à Sarajevo pour participer à ces expéditions.

Selon les médias italiens, les enquêteurs espèrent retrouver les personnes qui ont participé aux "safaris" présumés, en plus des cinq hommes qui ont déjà été identifiés dans la plainte de M. Gavazzeni.

M. Gavazzeni, qui a remis toutes ses preuves aux procureurs, a déclaré mardi au journal italien La Repubblica que son procès "expose une partie de la société qui cache sa vérité sous le tapis".

"Parce que nous parlons de personnes riches et réputées, d’entrepreneurs, qui, pendant le siège de Sarajevo, ont payé pour pouvoir tuer des civils sans défense", a-t-il ajouté.

Voici ce que nous savons sur les prétendus "safaris de tireurs d’élite".

Comment fonctionnaient ces « safaris » ?

Entre 1992 et 1996, des citoyens italiens et d’autres personnes, essentiellement des amateurs d’armes à feu, se réunissaient le vendredi à Trieste, dans le nord-ouest de l’Italie, à la frontière avec l’ex-Yougoslavie, pour un week-end de "chasse". On ne sait toujours pas qui a organisé les voyages pour les groupes présumés.

Les participants auraient ensuite été transportés par la compagnie aérienne yougoslave/serbe Aviogenex vers les collines entourant Sarajevo, où ils auraient payé les milices bosno-serbes fidèles au président Radovan Karadzic, qui a ensuite été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l’humanité par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 2016 et condamné à la prison à vie après un appel en 2019, pour qu’elles tirent sur les citoyens.

Selon La Repubblica, ces "touristes" payaient jusqu’à 100 000 euros (116 000 dollars), ajustés pour tenir compte des taux d’inflation actuels et du taux de change, l’euro n’ayant été introduit qu’en 1999, pour participer à des voyages à Sarajevo afin de commettre les meurtres.

Gavazzeni affirme que les participants recevaient une liste de prix pour le type d’assassinat que les étrangers devaient payer en fonction de la personne qu’ils voulaient cibler, les enfants coûtant le plus cher, puis les hommes, les femmes et les personnes âgées, qui pouvaient être tués gratuitement.

"Un participant a quitté Trieste pour la chasse à l’homme. Puis il est revenu et a continué sa vie comme si de rien n’était, respectable aux yeux de tous", a déclaré M. Gavazzeni.

"Des gens passionnés par les armes, qui préfèrent se coucher avec un fusil, qui ont de l’argent à leur disposition et les bons contacts avec les facilitateurs entre l’Italie et la Serbie. C’est l’indifférence du mal : devenir Dieu et rester impuni", a-t-il ajouté.

Le dossier de 17 pages de Gavazzeni comprend le témoignage d’Edin Subasic, un officier du renseignement militaire bosniaque qui affirme que lui et quelques collègues ont informé l’agence de renseignement militaire italienne, Sismi, de rapports sur des Italiens qui s’envoleraient de Trieste à Sarajevo pour y participer au début de l’année 1994. Dans son témoignage, il a déclaré que le service de renseignement italien lui avait dit qu’il avait "mis un terme" à ces voyages quelques mois plus tard.

Le rapport Sismi indiquait qu’il avait découvert les points de départ à Trieste et qu’il avait interrompu l’opération.

Un autre témoin cité dans le dossier a donné à Gavazzeni des détails sur trois hommes qui font actuellement l’objet d’une enquête et qui sont originaires de Turin, Milan et Trieste. Selon un rapport du Sismi, cité dans la plainte, l’homme de Milan qui a participé aux fusillades de 1993 était le propriétaire d’une clinique privée de chirurgie plastique.

L’ancien maire de Sarajevo, Benjamina Karic, a également envoyé un dossier au bureau du procureur de Milan sur ces "riches étrangers engagés dans des activités inhumaines", a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Qui était au courant de ces « safaris » ?

La Serbie a nié toute implication dans les meurtres, mais les enquêteurs pensent que les services de renseignement serbes étaient au courant de ces voyages touristiques.

Selon le témoignage de M. Subasic, l’officier du renseignement militaire bosniaque qui devrait être l’une des premières personnes convoquées par le bureau du procureur, la façon dont les voyages ont été organisés avec la compagnie aérienne indique que le service de sécurité de l’État serbe était "derrière tout cela", a rapporté l’ANSA.

Bien que Sismi ait été informé du premier voyage, le fonctionnaire a déclaré à La Repubblica qu’il n’en avait plus jamais été question entre les agences d’espionnage bosniaque et italienne.

Le consul de Bosnie à Milan, Dag Dumrukcic, a déclaré à La Repubblica mardi que son gouvernement travaillait en "pleine coopération dans l’enquête".

"Nous sommes impatients de découvrir la vérité sur une affaire aussi cruelle et de régler les comptes avec le passé. Je dispose d’informations que je transmettrai aux enquêteurs", a ajouté M. Dumruckic.

Que disent les survivants de Sarajevo ?

Dzemil Hodzic, 42 ans, qui a grandi à Sarajevo dans les années 1990 et avait neuf ans lorsque le siège a commencé, est le fondateur du projet Sniper Alley Photo, qui archive des photographies prises pendant le siège. Il a déclaré à Al Jazeera que ces découvertes n’étaient pas une surprise pour lui, car les week-ends étaient toujours "particulièrement dangereux" à Sarajevo à l’époque.

M. Hodzic a déclaré qu’il y avait toujours "des informations qui circulaient sur les gens de l’extérieur qui venaient nous tirer dessus".

"C’est un fait bien connu, mais, malheureusement, cela ne signifie rien lorsque les meurtriers et les tireurs d’élite qui nous ont tiré dessus pendant quatre ans sont en liberté et que nous voyons que notre bureau du procureur bosniaque ne fait rien à ce sujet. J’espère simplement que cette affaire italienne ne disparaîtra pas de notre espace médiatique et que nous obtiendrons des résultats positifs", a-t-il déclaré.

"Mon frère a été tué par un sniper serbe alors qu’il jouait au tennis dans notre quartier. Nous ne saurons jamais si c’est l’un de ceux qui ont payé pour le faire", a-t-il ajouté.

Des personnes d’autres pays ont-elles également participé ?

On pense que des citoyens de plusieurs pays ont participé. En 2022, le documentaire du réalisateur bosniaque Miran Zupanic, Sarajevo Safari, a enquêté sur les riches étrangers qui avaient participé, dont certains étaient originaires des États-Unis et de Russie.

Un exemple notable est celui de l’écrivain et politicien nationaliste russe Eduard Limonov, qui a été filmé lors d’un documentaire sur la guerre de Bosnie réalisé par Pawel Pawlikowski en 1992, tirant à la mitrailleuse en direction de la ville de Sarajevo alors qu’il était personnellement accompagné de Karadzic.

Par ailleurs, en 2007, l’ancien marine américain John Jordan a témoigné devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie que des "tireurs touristes" étaient venus à Sarajevo.

"Il était évident que la personne conduite par des hommes qui connaissaient le terrain ne connaissait absolument pas le terrain, et sa façon de s’habiller ainsi que les armes qu’ils portaient m’ont amené à penser qu’il s’agissait de tireurs touristes", a déclaré M. Jordan au tribunal.

Edna Mohamed

Traduction LGS