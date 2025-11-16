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Offensive agricole : Comment le Burkina Faso avance vers l’autosuffisance alimentaire.

Pedro Stropasolas

La dépendance à l’aide étrangère, l’instabilité politique, la pauvreté chronique et les effets du changement climatique font partie des obstacles qui empêchent le Burkina Faso d’atteindre sa souveraineté alimentaire tant souhaitée.

Actuellement, environ 80 % de la population de ce pays sahélien est engagée dans une activité agricole, qui représente un tiers du PIB. Malgré cela, le pays importe encore plus de 200 000 tonnes de riz par an.

Face à ce défi, le gouvernement du président Ibrahim Traoré a lancé en 2023 ce qu’on a appelé l’« Offensive agricole », qui révolutionne le milieu rural et sert de modèle pour le continent. L’objectif central est de mettre fin à la dépendance aux importations de produits alimentaires largement consommés.

Selon Mark Gansonré, agriculteur et représentant des associations d’agriculteurs à l’Assemblée nationale de transition, dans la mise en œuvre du programme, le nouveau gouvernement a cherché à écouter les agriculteurs du pays. « Je crois qu’[il] Traoré a pris le temps de comprendre le cri du cœur des agriculteurs burkinabè. »

« Depuis 2002, nous avons entrepris une série d’actions, en commençant par la revendication de la reconnaissance de l’agriculture comme une profession à part entière et légitime. Nous avons obtenu une loi d’orientation agricole pour structurer cette reconnaissance. Nous avons également travaillé à faciliter l’accès au crédit pour les petits producteurs. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un point de véritable gratitude. Dieu merci, l’année dernière, ce gouvernement a alloué 78 milliards de francs CFA pour l’achat de matériel agricole, le mettant à la disposition des agriculteurs », se réjouit Gansonré.

Les chiffres de l’Offensive agricole

L’offensive a déjà porté ses fruits en matière d’autosuffisance alimentaire. Les rendements à l’hectare dans le pays ont considérablement augmenté depuis le début de l’offensive, avec des améliorations d’environ 35 % à 40 %.

Fait le plus notable, le pays a atteint des excédents céréaliers pendant deux années consécutives, un contraste frappant avec la tendance historique des déficits avant l’administration actuelle. En 2024, six millions de tonnes de céréales ont été récoltées au Burkina Faso.

Cela s’est produit malgré la présence de groupes djihadistes fondamentalistes à travers le pays. D’ici la fin de cette année, le programme agricole vise à créer 100 000 emplois pour la population déplacée par le terrorisme. Environ 54 % du budget est financé par le secteur privé et 46 % par l’État.

« S’il y a plus d’un million de personnes déplacées, la majorité de cette population se trouve en zone rurale. Beaucoup de ces agriculteurs ont abandonné des terres qui ne pouvaient plus être cultivées. Mais cela ne nous empêche pas de produire aujourd’hui. Malgré l’abandon de plusieurs zones agricoles qui ne pouvaient être cultivées, il y a eu un soutien important pour que dans les régions où il existe encore une capacité productive, les agriculteurs puissent intensifier la production afin de nourrir le peuple burkinabè », souligne Gansonré.

Luc Damiba, conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso, estime que même dans un contexte de faible pluviométrie, le pays dispose de bonnes terres et d’une eau abondante, ce qui, selon lui, permet de réorganiser la production pour approvisionner les citoyens. Il souligne que garantir une alimentation suffisante à la population est la base de tout projet national.

« Nous devons travailler avec les paysans, bien travailler avec eux. Si nous ne le faisons pas, ils seront occupés par les terroristes. C’est le premier gain. Le deuxième gain, c’est qu’ils produiront suffisamment pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Le troisième gain, c’est que nous aurons des acteurs politiques bien préparés et engagés à faire avancer la révolution », analyse-t-il.

« Si nous n’avons pas le monde paysan pour mener à bien la révolution, nous échouerons. Nous ne pouvons compter que sur le monde paysan pour la réaliser. Et Traoré a bien commencé en adoptant cette politique agricole offensive, capable de mobiliser ce groupe, qui est devenu un acteur politique fondamental », ajoute Damiba.

Lien avec Sankara

La quête de souveraineté alimentaire dans la région a des racines historiques profondes, remontant à la révolution de Thomas Sankara dans les années 1980. La réforme agraire mise en œuvre par Sankara, outre la distribution des terres à ceux qui les produisaient réellement, visait à engager politiquement cette grande masse de petits agriculteurs. En 1987, après quatre ans au pouvoir au Burkina Faso, l’ONU a reconnu pour la première fois le pays comme autosuffisant sur le plan alimentaire.

Suite à l’assassinat de l’ancien président et leader de la révolution burkinabè historique, cependant, des décennies de politiques qui privilégiaient les cultures d’exportation au détriment de l’agriculture familiale ont conduit le pays sahélien à dépendre à nouveau des intrants extérieurs.

Le modèle colonial, dicté par les multinationales mondiales de l’agrobusiness, comme Monsanto, a gagné du terrain dans le pays pendant le régime de Blaise Compaoré, l’architecte du massacre de Sankara, qui a gouverné le pays de 1987 à 2014, avec le soutien du gouvernement français.

Pour Mark Gansonré, la mise en œuvre de l’Offensive agricole est le symbole de l’alignement de Traoré avec les idées de Sankara.

« C’est comme si nous avions un Sankara. Sankara s’est réveillé. Il est vrai qu’à son époque, la majorité de la population ne comprenait pas tout à fait sa vision. C’était un mobilisateur... Mais aujourd’hui, après son départ, il y a eu un réveil, et ce gouvernement actuel a effectivement stimulé ce réveil », a-t-il déclaré.

Mécanisation

L’offensive du gouvernement actuel a été marquée par un soutien direct important aux producteurs ruraux et des investissements sans précédent dans la mécanisation. La stratégie se concentre sur l’augmentation substantielle de la production dans huit domaines prioritaires : le riz, le maïs, la pomme de terre, le blé, le poisson, l’élevage, la volaille et la mangue.

Le financement de l’achat de machines dans le pays, dont une grande partie provient de Chine, repose sur deux sources principales : la nationalisation de l’or et la création d’un fonds patriotique financé par la population elle-même.

Depuis que Traoré a pris le contrôle de deux mines qui appartenaient auparavant à une société cotée à Londres et a commencé la construction d’une raffinerie publique, le gouvernement a déjà alloué 179 millions de dollars américains pour l’achat de machines agricoles.

Sawadogo Pasmamde, alias Oceán, multi-artiste et membre du Centre Thomas Sankara pour la Liberté et l’Union Africaine, détaille la transformation.

« Pour la première fois, des tracteurs sont distribués dans tout le pays. Les intrants agricoles sont livrés aux agriculteurs, leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour produire. De plus, tous les ingénieurs agronomes qui travaillaient dans les villes ont été transférés dans les campagnes pour suivre et soutenir directement les agriculteurs. Et maintenant, nous voyons que les résultats commencent à apparaître comme une récompense de cet effort », se réjouit Oceán.

Les deux types d’agriculture

Selon l’annonce du gouvernement, la mécanisation différenciée comprend des animaux de trait pour les petits producteurs, et d’autre part, des motoculteurs et des tracteurs pour les grandes entreprises. Initialement, plus de 400 tracteurs ont été distribués, en plus des engrais subventionnés. Pour la campagne 2025-2026, le lot devrait inclure la livraison de 608 tracteurs et 1 102 motoculteurs.

Selon Marc Gansonré, il s’agit d’une demande de longue date des agriculteurs du pays qui n’a jamais été pleinement satisfaite. Il rappelle qu’une première tentative avait eu lieu pendant la révolution menée par Sankara, mais le processus a été interrompu après sa mort.

Pendant l’administration Compaoré, ajoute-t-il, un programme a même distribué des charrettes aux agriculteurs, mais sans les animaux de trait nécessaires à leur utilisation. L’initiative est restée en suspens pendant des années jusqu’à ce que, après des demandes des agriculteurs, des subventions aient été introduites pour les charrues et pour des animaux tels que les ânes et les bœufs.

Même ainsi, la portée des politiques est restée limitée. Selon le parlementaire, à l’époque, il y avait environ 1,4 million de familles d’agriculteurs dans le pays, mais moins de la moitié étaient servies par les programmes : « la couverture n’atteignait que 27 %, puis 32 % ».

« Et, Dieu merci, nous avons eu l’arrivée de ce président actuel, qui a compris dès le départ les signes de cette nécessité de soutenir la mécanisation », souligne-t-il.

Selon Marc, la mécanisation dans le pays se fait aujourd’hui de manière différenciée, en respectant les dimensions spatiales de chaque zone cultivable et les capacités financières des familles productrices.

Il explique qu’au Burkina Faso, il existe deux types d’agriculture : les exploitations familiales et les grandes entreprises agricoles qui nécessitent des équipements lourds.

« Donner un motoculteur ou un tracteur à quelqu’un qui n’a pas les moyens de bien entretenir cet équipement, c’est comme ne rien faire. C’est pourquoi nous travaillons pour que les petits producteurs continuent à être soutenus avec des charrues et des animaux de trait, tandis que ceux qui ont un peu plus progressé peuvent travailler avec des motoculteurs », explique Gansonré.

« Lorsque les précipitations ne dépassent pas 5 millimètres et que vous devez semer, il est nécessaire de cultiver autant de superficie que possible dans les 24 à 48 heures suivantes. Et faire cela manuellement est très difficile. C’est pourquoi des semoirs et des motoculteurs ont été introduits pour améliorer la préparation du sol », ajoute-t-il.

Création d’industries

Au-delà de la production, l’objectif du gouvernement burkinabè avec son Offensive agricole est l’industrialisation et l’ajout de valeur aux produits cultivés localement. Dans le pays, la création d’unités de transformation a généré des emplois et a même permis aux agriculteurs de devenir actionnaires de certaines des usines qui ont ouvert.

La première usine de transformation de tomates du pays, inaugurée en 2024 à Bobo-Dioulasso, compte 20 % de participation de l’État et 80 % de capital communautaire, organisé par l’APEC, l’Agence de Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire. L’organisation, fondée en 2022, est principalement soutenue par la petite et moyenne bourgeoisie nationale.

Souleymane Yougbare, directeur du Conseil National de l’Agriculture Biologique du Burkina Faso (CNABio), estime que l’initiative a réduit la dépendance aux importations et développé l’économie locale.

« Si nous avons, par exemple, de la purée de tomate 100 % burkinabè, cela nous permet de protéger nos marchés, cela nous permet d’être autonomes par rapport à la consommation de purée de tomate et aussi d’éviter les cas d’empoisonnement. Nous ne savons pas comment est produit ce que nous importons », déclare Yougbare.

Il souligne également comment l’usine a ajouté de la valeur à la production des agriculteurs, qui perdaient auparavant une grande partie de leur récolte en raison d’un manque de circuits de distribution alternatifs.

« Avant, la production de tomates au Burkina Faso était très élevée, mais malheureusement, les producteurs en perdaient une bonne partie parce que les tomates pourrissaient dans les champs ou devaient être vendues à des prix très bas. C’est triste. Il y avait même des exportateurs, ou plutôt des importateurs et exportateurs, qui venaient acheter à des prix ridiculement bas et revendaient dans d’autres pays. Tout cela détruit notre économie », estime-t-il.

D’un autre côté, Yougbare soutient que l’avancée de l’industrialisation dans le pays doit s’accompagner d’une réflexion sur ses impacts. « Quand on pense industrialisation, et le nom le dit, il faut faire attention à ce qu’elle n’apporte pas d’autres problèmes, comme on le voit dans les pays développés : pollution de la couche d’ozone, impact sur le climat... Il faut donc que les solutions soient vraiment locales, adaptées à notre contexte et à nos besoins », explique-t-il.

Le député Marc Gansonré estime que le pays vit actuellement un changement de conscience, « un esprit de patriotisme » qui amène la population à dire : « Si nous voulons être autonomes, il est bon de recevoir de l’aide, mais il est préférable que nous travaillions nous-mêmes à trouver des solutions à nos problèmes internes. Et ce que nous ne pouvons pas faire, nous pouvons le chercher à l’extérieur. »

Il conclut : « Je reconnais que ce sont là des éléments vraiment nouveaux que nous observons aujourd’hui, grâce à la vision du Chef de l’État et de son gouvernement. Cela nous donne un grand espoir que, bientôt, l’Afrique de l’Ouest sera un exemple pour d’autres pays. »

Pedro Stropasolas (Brasil de Fato)

Traduction Le Grand Soir

 https://www.brasildefato.com.br/2025/11/14/agricultural-offensive-how-burkina-faso-is-moving-towards-self-sufficiency-in
  Pedro Stropasolas   Burkina Faso

COMMENTAIRES  

16/11/2025 18:17 par lou lou la pétroleuse

Je trouve cet article assez inquiétant : il me semble méconnaitre les réalités d’un pays dont le sud bénéficie d’un arrosage suffisant mais dont la plus grande partie est envahie par le sahel, et dont la plus grande partie de la population reste une population agricole - 80% dit l’article.
Concentrer la stratégie de réforme de l’agriculture "sur l’augmentation substantielle de la production dans huit domaines prioritaires : le riz, le maïs, la pomme de terre, le blé, le poisson, l’élevage, la volaille et la mangue, c’est à dire, à l’exception de la mangue, des cultures particulièrement gourmandes en eau (riz, maïs notamment - la base traditionnelle de l’alimentation était le mil), dans un pays où traditionnellement on faisait peu d’élevage, celui-ci étant limité aux populations peuls, où le plus grand fleuve, la Volta, est à sec une partie de l’année sur une partie de son(ses) cours, et qui n’a pas de façade maritime, me semble quelque peu hasardeux. Ça ne peut concerner que la partie la plus riche du pays (ou la moins pauvre) : le sud non encore sahélisé.
Je doute que Sankara, soit à l’origine d’un projet de "mécanisation [ comprenant ] des animaux de trait pour les petits producteurs, et d’autre part, des motoculteurs et des tracteurs pour les grandes entreprises".

Petite bibliographie, pour ceux que ça intéresse :
https://reporterre.net/Blandine-Sankara-L-independance-alimentaire-du-Burkina-Faso-passera-par-la-decolonisation
https://www.bpi.fr/selection-ressources-thomas-sankara/
https://www.sidwaya.info/politiques-agricoles-au-burkina-plaidoyer-pour-impliquer-davantage-les-acteurs-non-etatiques/

17/11/2025 09:40 par sylvain

Il y a forcément quelque chose d’inquiétant dans la formation d’un véritable état, d’un léviathan pour reprendre hobbes. En lisant l’article je suis alle voir quelques infos générales sur le burkina, je suis tombé sur leur hymne, qui date de Sankara. J’ai été frappé par sa ressemblance avec l’hymne francais. Puis je me suis dit, apres tout la marseillaise est un chant revolutionnaire de liberation, puis je me suis dit c’est aussi le chant du léviathan qui a opprimé ce pays ainsi que bien d’autres.
Alors oui, un état, et particulièrement un état fort, c’est très inquiétant. Cette logique agricole, cette logique de production en général, de puissance en réalité fait de lui une menace. Avant toute chose, un état est une menace sinon il n’est pas un état, un monopole de la violence. Mais comment faire autrement, au milieu des léviathans, que d’essayer de produire le sien ?

17/11/2025 12:11 par lou lou la pétroleuse

Ce qui m’inquiète actuellement, c’est aussi de découvrir sur le GS des commentaires comme celui de Sylvain, alors que des commentateurs comme Caza (alias azac), Vincent ou Diogène sont "modérés" sous prétexte qu’ils ont changé de pseudo, ou produit un certain nombre de commentaires, généralement intéressants, en un certain temps - critères d’ailleurs très variable selon les pseudos.
Quitte à ce qu’il y ait censure, il me semble qu’elle devrait plutôt porter sur les contenus, que sur les changements de pseudos, les digressions par rapport à l’article (il y a des digressions intéressantes et même pertinentes parfois), ou le nombre de commentaires.

Quel est l’intérêt d’un commentaire qui invoque des phantasmes bibliques de léviathan, à propos de la révolution Burkinabè ?

Je comprends bien que la tâche des modérateurs est une tâche difficile, mais un peu de souplesse me parait préférable à une canalisation excessive de la pensée des lecteurs. Après tout les lecteurs sont là pour répliquer aux posts déplacés (fashos ou dépourvus de fondement) ou les ignorer. Est-ce que ça n’allègerait pas la tâche des modérateurs de leur faire confiance ?

17/11/2025 15:49 par legrandsoir

Nous modérons moins les idées (dans les limites que vous pouvez facilement imaginer) que des comportements qui ignorent totalement les consignes.

Voir une réponse plus détaillée ici : https://www.legrandsoir.info/connaissez-vous-le-dsa-et-zohran-mamdani.html#221297

17/11/2025 13:18 par lou lou la pétroleuse

Traduction en français de l’hymne national Burkinabè (écrit en Moré par Thomas Sankara)
https://www.thomassankara.net/lhymne-national/

19/11/2025 19:12 par sylvain

@loulou la petroleuse

Le léviathan dont je parle est celui de Hobbes, il désigne dans son oeuvre le souverain, qui était à l’époque incarné dans un humain, le monarque, puis s’est déshumanisé pour devenir l’état lui même, l’état souverain.

Si vous voulez comprendre le rapport avec l’agriculture, penchez vous sur la manière dont les états modernes en général ont développés cette activité, vous comprendrez peut être pourquoi il n’est pas du tout surprenant que l’état burkinabé en formation la développe dans une direction qui n’est pas respectueuse des écosystèmes, des limites naturelles, des évidences organique.

Je suppose que vous voyez aux paroles que vous avez mis en lien les rapports avec la marseillaise, mais c’est surtout au niveau du rythme, de la musique elle même que la ressemblance est frappante.

Le fait de demander de la censure sur les contenus, c’est à dire de ne pas accepter ce qui sort de la ligne idéologique est le propre de la censure politique, des régimes autoritaires. LGS semble en soutenir un certain nombre a partir du moment ou ceux ci sont en luttes contre l’empire occidental, ce qui peut se comprendre, mais rien na la justifie ici si ce n’est le confort de l’entre soi.

19/11/2025 19:36 par legrandsoir

LGS semble en soutenir un certain nombre a partir du moment ou ceux ci sont en luttes contre l’empire occidental

Pour la 100ème fois : nous donnons surtout à lire. Surtout ceux que l’empire cible. Et qui deviennent "autoritaires" surtout (et le plus souvent uniquement) lorsqu’ils sont en lutte contre l’empire.

19/11/2025 20:43 par lou lou la pétroleuse

A Sylvain,
Je suis généralement opposée à la censure. Je critique le fait que les modérateurs du GS modèrent davantage des contributions dont le contenu respecte sa ligne éditoriale supposée (je lui fais crédit d’être de gauche) plutôt que les commentaires confusionnistes de l’extrême droite.

J’ajouterai cependant que je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’extrême droite, qui dispose de suffisamment (trop) de place dans les médias contrôlés par la haute finance et largement diffusés, soit censurée sur ce site.

PAS DE LIBERTE POUR LES ENNEMIS DE LA LIBERTE

19/11/2025 21:22 par legrandsoir

Commentaire hors sujet. Mais soit, puisqu’il faut se répéter : Nous modérons moins les idées (dans les limites que vous pouvez imaginer) que le non respect des règles. Comme, par exemple, les commentaires hors sujet...

20/11/2025 20:17 par Zéro...

Quand j’entends parler du Burkina Faso, je pense au triste sort réservé à Thomas SANKARA par les socialistes français et je crains pour les dirigeants trop libres de ce pays...

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