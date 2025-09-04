Le CRIF serait-il la nouvelle police politique de la pensée ?

C’est avec un certain effarement que la Librairie de la Libre Pensée a reçu, comme la plupart des librairies, un message comminatoire du Conseil Représentatif des Institutions Juives d’Auvergne-Rhône-Alpes, lui enjoignant de ne pas vendre "Gaza, est-ce que vous nous voyez vraiment ?", l’ouvrage de Mazen Kerbaj, dessinateur libanais engagé contre le génocide en cours à Gaza.

Nous joignons cette lettre digne à la fois de la Propagandastaffel, du Guépéou, et de la Congrégation catholique de l’Index, organismes totalitaires qui ont la destruction de millions d’ouvrages à leur actif, publications jugées « mal pensantes » et « non-conformes » à l’idéologie totalitaire portée par ces professionnels de l’autodafé.

Les Éditions Actes Sud ont répondu à ces tentatives liberticides : « D’abord, ils nous ont dit de ne pas scander : "du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", parce que c’est antisémite. Maintenant, ils nous demandent d’arrêter de dire "Palestine libre" parce que c’est antisémite. Je me demande quel sera le prochain mot interdit : "Palestine" ou "libre" ? ... Pour le premier extrait mis en cause, la citation a été tronquée. Au complet, le dessin, daté du 21 octobre 2023, dit : « SOYONS CLAIRS : L’ANTISEMITISME est une HONTE alors que L’ANTISIONISME est un DEVOIR. » Chacun est libre à présent, avec la phrase complète, de juger. »

De quel droit le CRIF-AURA s’arroge-t-il le droit de dire ce que l’on peut lire et pas lire, vendre et pas vendre ? Il se prend pour qui : Goebbels, Vychinski, Torquemada ? Nous laissons les esprits libres prendre connaissance du « poulet » et de sa convocation de police des basses œuvres de cette engeance liberticide et aussi de quelques dessins de Mazen Kerbaj. Chacun pourra juger sur pièces.

Fidèle à son combat plus que séculaire, plongeant ses racines dans l’Humanité pensante et libre, depuis l’Antiquité Gréco-Latine jusqu’à la Révolution française en passant par la Renaissance, la Fédération nationale de la Libre Pensée, qui s’honore de son nom, apporte tout son soutien à Mazen Kerbaj et aux Éditions Actes Sud. Sa librairie continuera la vente de cet ouvrage salutaire et à en faire la promotion.

Il y a pire que le bruit des bottes sur le goudron : il y a le silence des pantoufles qui cherche à couvrir les cris de l’Humanité assassinée à Gaza. (1)

(1) D’après Max Frisch.

 https://blogs.mediapart.fr/libre-pensee/blog/300825/le-crif-serait-il-la-nouvelle-police-politique-de-la-pensee
04/09/2025 20:54 par Pensée livre

Que vient faire la Guépéou dans cette dénonciation du CRIF ?

Mettre un bolchevik dans le même sac que Goebbels, c’est ce que font aujourd’hui les suppôts et complices européens et occidentaux des génocidaires sionistes, lesquels font mieux que ce nazi en termes de propagande.

À propos du silence des pantoufles pires que le bruit des bottes, on voit que vous n’avez pas idée des bottes colonialistes, de leurs tanks, missiles, bombes, etc, et des dizaines de milliers de Gazaoui assassinés qui auraient préféré le silence des pantoufles et être en vie..

04/09/2025 20:59 par robess73

CHRISTIAN MERCI DE NE PAS MELER L URSS A CE CONFLIT .LA PERIODE SOVIETIQUE DE 1921 A 1945 MERITE AUTRE CHOSE QUE DE SALES ACCUSATIONS (guepeou .vinchisky etc ) l urss n a jamais commis de genocide .elle nous a liberer d hitler .

05/09/2025 19:21 par RV

Ce courrier du CRIF est daté du 1er mars 2025.
La version française de "Gaza, est-ce que vous nous voyez vraiment" de Mazen Kerbaj a été publié en France le 12 Février 2025.
https://actes-sud.fr/catalogue/actes-sud-bd/gaza

08/09/2025 08:42 par Jclaude

Le CRIF EST l’antisémitisme. Comme l’AIPAC aux States.
Cela veut dire, vu ses manières totalitaires et iconoclastes, que cet organisme devrait être DISSOUS comme d’autres ligues sanguinaires.

10/09/2025 22:20 par bostephbesac

Pensons au parc des Pyrénées, où une manipulation incroyable à détruit l’ image et le travail de tout une équipe, qui avait bien prévenu la veille de sa fermeture, pour raison de sécurité suite à un violent orage (ceux des Pyrénées peuvent être particulièrement violents) . Aucune distinction d’ origine ou de race constatée dans le message du site, et pourtant le directeur du parc est accusé "d’ antisémitisme" ("antisioniste" serait une meilleure définition) . Un jour, cela se retournera contre les concepteurs de cette magouille, mais c’ est toute une communauté - y compris les innocents (le but des sionistes) - qui sera pénalisée.

