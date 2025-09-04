Le CRIF serait-il la nouvelle police politique de la pensée ?

Nous joignons cette lettre digne à la fois de la Propagandastaffel, du Guépéou, et de la Congrégation catholique de l’Index, organismes totalitaires qui ont la destruction de millions d’ouvrages à leur actif, publications jugées « mal pensantes » et « non-conformes » à l’idéologie totalitaire portée par ces professionnels de l’autodafé.

Les Éditions Actes Sud ont répondu à ces tentatives liberticides : « D’abord, ils nous ont dit de ne pas scander : "du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", parce que c’est antisémite. Maintenant, ils nous demandent d’arrêter de dire "Palestine libre" parce que c’est antisémite. Je me demande quel sera le prochain mot interdit : "Palestine" ou "libre" ? ... Pour le premier extrait mis en cause, la citation a été tronquée. Au complet, le dessin, daté du 21 octobre 2023, dit : « SOYONS CLAIRS : L’ANTISEMITISME est une HONTE alors que L’ANTISIONISME est un DEVOIR. » Chacun est libre à présent, avec la phrase complète, de juger. »

De quel droit le CRIF-AURA s’arroge-t-il le droit de dire ce que l’on peut lire et pas lire, vendre et pas vendre ? Il se prend pour qui : Goebbels, Vychinski, Torquemada ? Nous laissons les esprits libres prendre connaissance du « poulet » et de sa convocation de police des basses œuvres de cette engeance liberticide et aussi de quelques dessins de Mazen Kerbaj. Chacun pourra juger sur pièces.

Fidèle à son combat plus que séculaire, plongeant ses racines dans l’Humanité pensante et libre, depuis l’Antiquité Gréco-Latine jusqu’à la Révolution française en passant par la Renaissance, la Fédération nationale de la Libre Pensée, qui s’honore de son nom, apporte tout son soutien à Mazen Kerbaj et aux Éditions Actes Sud. Sa librairie continuera la vente de cet ouvrage salutaire et à en faire la promotion.

Il y a pire que le bruit des bottes sur le goudron : il y a le silence des pantoufles qui cherche à couvrir les cris de l’Humanité assassinée à Gaza. (1)

La Librairie de la Libre Pensée et la FNLP

(1) D’après Max Frisch.