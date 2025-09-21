Nous n’avons pas besoin de reconnaître un État palestinien, mais bien la résistance palestinienne

Or, après deux ans de génocide et de destruction totale des infrastructures, il ne reste plus rien qui puisse ressembler à un État palestinien. Cette reconnaissance est en plus assortie de conditions coloniales.

Voyez-vous, aucun pays ne peut mettre fin au massacre colonial d’Israël ni obliger ce dernier à ouvrir les frontières de Gaza aux journalistes, aux travailleurs humanitaires, à l’aide alimentaire et à l’eau. De plus, a déclaré De Wever, le Premier ministre belge, la Belgique est beaucoup trop petite et insignifiante pour imposer quoi que ce soit à Israël. Mais elle est assez puissante et grande pour donner des leçons aux Palestiniens. Ainsi, selon la Belgique et autres qui souhaitent reconnaître la Palestine, le Hamas ne peut pas participer aux élections futures et doit déposer les armes. Pour les soutiens d’Israël, pas question d’un accord politique avec le Hamas et les Brigades Al-Qassam. Pas d’accord de paix comme cela a été le cas pour Sinn Fein et l’IRA lors des accords du Vendredi saint en Irlande du Nord en 1998 ou pour l’ANC et Umkhontowe Sizween 1991 lors de l’Accord de Paix National (NPA) en Afrique du Sud. Pour le Hamas et les organisations de la résistance palestinienne, seule leur destruction totale est prévue.

Il y a cinquante ans, l’Assemblée générale des Nations unies reconnaissait officiellement la résistance palestinienne et condamnait le sionisme comme une idéologie raciste. Espérons encore que lors de la 80ièmesession de l’ONU, ces anciennes résolutions referont surface.

« En 1975, l’ONU déclare que le sionisme est du racisme. »

Les années 1960-1970 ont été marquées par des bouleversements révolutionnaires.En 1965, la Chine communiste est devenue le premier pays non arabe à reconnaître l’Organisation de libération de la Palestine.Une première conférence de la Tricontinentale, une continuation de la Conférence de Bandung en 1955, avait lieu à Cuba en 1966, avec une importante délégation de représentants palestiniens issus de diverses factions de l’OLP. Dans son « Message à la Tricontinentale », Ernesto « Che » Guevara avait lancé : « Créer deux, trois... de nombreux Vietnam, voilà le mot d’ordr e » en solidarité avec la résistance Vietnamienne. Le 30 avril 1975, celle-ci prenait le contrôle de Saigon, remportant ainsi une victoire historique sur l’armée américaine après une guerre de près de vingt ans. Dans le sillage de cette lutte de libération, la résistance palestinienne est apparue pour la première fois sur la scène diplomatique mondiale en 1974. « Avec le rameau d’olivier et le fusil à la main », Yasser Arafat s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations unies. L’ONU a alors voté une série de résolutions en faveur du peuple palestinien et de sa résistance.

En 1975, il y a cinquante ans, l’Assemblée générale (AG) des Nations unies, qui comptait alors quelque cent cinquante États membres, a adopté la résolution 3379. Selon cette résolution historique, le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Ce jour-là, l’idéologie officielle et nationale de l’État d’Israël a été condamnée par le monde entier comme expansionniste et raciste, à l’instar d’une idéologie coloniale. Les Nations unies ont alors confirmé le droit des Palestiniens à l’autodétermination et le droit au retour des Palestiniens expulsés. Seuls Israël et 34 autres pays, dont la Belgique, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont voté contre. Autrement dit, l’ensemble du monde impérialiste occidental, qui soutient ou laisse aujourd’hui se produire le génocide, s’était déjà opposé à cette résolution de 1975.

Auparavant, l’AG avait condamné l’alliance entre le racisme sud-africain et le sionisme dans sa résolution 3151, adoptée le 14 décembre 1973. En 1974, par la résolution 3210, l’AG a décidé d’admettre l’Organisation de libération de la Palestine en tant qu’observateur à l’ONU. Une décennie plus tard, une nouvelle résolution de l’ONU, la résolution 37/43, votée le 3 décembre 1982, a réaffirmé « le droit inaliénable du peuple palestinien et de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes ». Une décennie plus tard, le 3 décembre 1982, une nouvelle résolution de l’ONU, la résolution 37/43, réaffirmait « le droit inaliénable du peuple palestinien et de tous les peuples soumis à la domination étrangère et coloniale à l’autodétermination ». Elle réaffirmait également la légitimité de « la lutte des peuples pour [...] se libérer de la domination coloniale et étrangère, ainsi que de l’occupation étrangère, par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée ». Aucune objection n’a été soulevée contre ce texte, qui a été adopté sans vote.

Un demi-siècle après ces résolutions de l’ONU, l’auteur palestinien, Mohammed El-Kurd, écrit dans son dernier livre, Perfect Victims : « Le sionisme est la principale cause de mortalité dans la Palestine occupée. » Il ajoute avec amertume : « Même s’il s’agit d’une mort causée directement ou indirectement par des êtres humains, cela ne préoccupe pas davantage le monde que le nombre de maladies cardiaques aux États-Unis ou de cas de démence en Grande-Bretagne. » Dans une interview accordée à Democracy Now au début de cette année, il insiste sur le même thème : « Le sionisme est au centre de tout. Il est la cause principale de toute la violence en Palestine. » (2).

Comment se fait-il qu’un auteur palestinien doive répéter mot pour mot ce qui a été condamné par les résolutions de l’ONU il y a cinquante ans ? Pourquoi ces résolutions sont-elles restées lettre morte ? Quelles catastrophes se sont produites au cours du dernier demi-siècle pour que ce qui était affirmé il y a cinquante ans se soit transformé en son contraire, en « Israël a le droit de se défendre » ? Plus fort encore, élue en tant que nouvelle présidente de l’Assemblée générale de l’ONU en juin 2025, l’ancienne ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, membre du parti des Verts, a déclaré : « La légitime défense ne signifie pas seulement riposter. Elle signifie détruire les terroristes. « Lorsque les terroristes du Hamas se cachent derrière des civils ou dans des écoles, ces lieux perdent leur statut de protection. » (3)

En d’autres termes : « Ne faites aucune distinction. Tuez-les tous ! »

« La contre-révolution. »

Il y avait sans doute la corruption interne et la lassitude au sein du camp anti-impérialiste et anticapitaliste. Mais c’est surtout l’effondrement du bloc socialiste (URSS et Europe de l’Est) à partir de 1989 qui a scellé la victoire totale du camp impérialiste occidental. Cet effondrement a porté un coup presque fatal à l’idée même de résistance et de non-alignement. Le monde est devenu unipolaire. Les programmes révolutionnaires et anticolonialistes des partis et mouvements de libération, comme celui de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), ont été mis de côté. Des pays comme Cuba ou la Corée du Nord se sont retrouvés au bord de la famine après que l’ancien bloc socialiste leur a coupé toute aide. En janvier 1991, la première guerre contre l’Irak a éclaté. La résistance palestinienne était presque privée de tout refuge dans le monde arabe.

En 1991, la résolution 3379 a été retirée à la demande d’Israël, avec le soutien de ses alliés. Israël a remporté une victoire totale : le pays a accepté de participer à la conférence de paix de Madrid, le 30 octobre 1991, à condition que la condamnation du sionisme soit supprimée. C’est ce qui a été fait, ouvrant ainsi la voie à ce qui allait devenir, pour les Palestiniens, les accords de capitulation d’Oslo de 1993. Toutes les organisations de résistance palestiniennes qui ont refusé de s’y soumettre ont été inscrites sur les listes antiterroristes américaines et européennes. En tant que prolongement colonial de l’Europe, Israël était l’avant-poste militaire contre les « Axes du Mal », le « terrorisme », les pays arabes et islamiques. Au niveau politique, économique et militaire, Israël connaissait une percée fulgurante non seulement en Occident mais surtout dans plein de pays du Sud. En même temps, afin de punir collectivement la population de Gaza après la victoire électorale du Hamas en janvier 2006, Israël a déclaré Gaza « entité hostile » et l’a transformée en prison à ciel ouvert pour terroristes. Le ghetto de Gaza est devenu une réalité, avec, une fois de plus, le soutien de l’Occident civilisé. À partir de ce moment, Gaza a dû survivre entre la vie et la mort. Toujours au bord de la famine. La question palestinienne était oubliée et enterrée pour le monde.

Après l’évasion du ghetto le 7 octobre 2023, Israël a commencé, au nom de la lutte contre le terrorisme, le génocide délibéré et planifié de Gaza, la solution finale du problème palestinien : l’extermination du ghetto de Gaza, tout comme cela s’était produit avec le ghetto de Varsovie par les nazis allemands, provoquant une souffrance indescriptible chez la population. Aux États-Unis et en Europe, les partisans de la résistance palestinienne, qui ne font que rappeler les anciennes résolutions, sont aujourd’hui accusés de terrorisme et d’antisémitisme.

« Le tournant. »

Mais grâce à sa résistance et à ses indicibles souffrances, Gaza a réveillé le monde. Le 7 octobre 2023 a remis la Palestine sur la carte du monde. Gaza a mis à nu l’opposition irréconciliable entre colons et colonisés. Ce que les pays du Nord, qui prétendent détenir le monopole de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme, ont refusé de faire, a été pris en main par les pays du Sud. Ils ont ressorti le droit international et les traités contre le génocide que le Nord impérialiste avait jetés à la poubelle. Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a traduit Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye.

Pour la première fois depuis sa création en 1948, Israël est jugé pour génocide contre les Palestiniens. L’Afrique du Sud reçoit le soutien de pays tels que la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Nicaragua, le Brésil, le Chili, le Mexique et le Venezuela. Auparavant, plusieurs de ces pays avaient de bonnes relations avec Israël. La Chine a elle aussi de bonnes relations avec Israël. Mais en juillet 2024, Pékin rassemble quatorze organisations palestiniennes, dont le Hamas, le Fatah, le FPLP, le Jihad islamique, pour mettre fin à la division et pour l’unité nationale palestinienne. Toutes les délégations signent la Déclaration de Pékin.

À la Cour internationale de Justice, la délégation chinoise a remis sur la table les résolutions et les traités de l’ONU datant d’il y a cinquante ans.

« Les Palestiniens ont le droit de mener une lutte armée, comme tous les peuples qui luttent pour leur libération et leur autodétermination », a déclaré l’envoyé chinois à la Cour internationale de justice de La Haye.

En février 2024, lors des débats sur le génocide israélien à la Cour internationale de justice de La Haye, Ma Xinmin, du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré : « Le recours à la violence par le peuple palestinien pour résister à l’oppression, à l’occupation et à l’agression étrangères, et pour créer un État indépendant, est légitime. Cette violence est la conséquence de l’occupation prolongée du territoire palestinien par Israël et de l’oppression subie par le peuple palestinien. La résistance est un droit inaliénable inscrit dans le droit international. Elle ne doit pas être considérée comme du terrorisme. »

Aujourd’hui plus personne ne peut nier le génocide. Gaza brûle. La destruction définitive de ce qui reste de la Palestine est en cours. Pour achever leur œuvre, Israël et ses alliés occidentaux exigent la capitulation et le désarmement de la résistance.

Dans ces circonstances, la reconnaissance de la légitimité de la résistance palestinienne, qu’il s’agisse du Hamas, du Front populaire de libération de la Palestine ou des autres organisations de libération, doit être la principale préoccupation de tous ceux qui souhaitent que la Palestine survive.

En Grande-Bretagne, depuis avril 2025, une affaire juridique sans précédent est en cours. Le Hamas, en la personne de Mousa Abu Marzouk, le responsable des Affaires internationales, a introduit une demande auprès du ministère de l’Intérieur britannique pour rayer l’organisation de la liste des organisations terroristes. Après un premier refus de la ministre socialiste Yvette Cooper, les avocats du Hamas dans cette affaire, Fahad Ansari, Franck Magenniss et Daniel Grütters, font appel devant la commission d’appel des organisations interdites. Ce procès requiert toute notre attention et tout notre soutien. Il mérite d’être suivi dans tous les pays européens.

Luk Vervaet