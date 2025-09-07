21 

Ennemi principal et maillon faible.

Le conflit russo-otanien en Ukraine est pour le moins, avec Gaza et Taïwan, l’un des points éruptifs, de la Grande Faille Mondiale qui confronte le bloc euro-atlantique aux pays très divers qui composent les BRICS. Par-delà le violent discours russo- et sinophobe que colportent les médias occidentaux, l’enjeu du bras de fer planétaire qui se joue de l’Arctique à l’Asie-Pacifique, et plus latéralement, en Afrique francophone et en Amérique latine (menaces états-uniennes sur Cuba et sur le Venezuela bolivarien notamment), est en effet le maintien ou pas de la très mortifère domination exercée sur la planéte par l’hégémonisme euro-israelo-états-unien en déclin, donc d’autant plus agressif. Ce bloc supremaciste et liberal-fascisant (libéral en paroles et fascisant en fait !) est en effet le fer de lance politico-militaire d’un capitalisme devenu l’ennemi principal de la vie sur Terre tant l’exterminisme, comme on le voit horriblement à Gaza, constitue depuis longtemps un axe structurant du mode de production (ou plutôt... de destruction !) capitaliste contemporain.

Or, au sein de cet Axe disposé à jouer avec la guerre nucléaire mondiale pour maintenir sa supériorité contestée (il l’a déjà fait sous d’autres formes en 1984 - cf. l’ainsi-dite "Crise des "euromissiles" - dans le but de se débarrasser de l’URSS avec l’aimable relais du capitulard Gorbatchev), le QG du bellicisme mondial qui se trouvait hier à Washington, s’est temporairement déplacé à Paris, Berlin et Bruxelles. En effet, l’UE arrimée à l’OTAN (et aux néoconservateurs américains de toutes obédiences) et en cours de recentrage sur le militantisme allemand affiche haut et fort sa volonté de devenir un empire militaire de niveau mondial ( une "Europe-Puissance"). En attendant de se muer en un Quatrième Reich se mettant en ordre de bataille pour tenter de prendre sa revanche sur le pays de Stalingrad... avec l’aide, déjà acquise, des nazis d’Azov et des fans ukrainiens de Bandera !

Ajoutons que Macron, le président honni des Français qui rêve de devenir le premier président de l’État fédéral européen en gestation, se pose ouvertement en chef de guerre mondial, et que chaque fois qu’un pas timide est fait en Ukraine vers de possibles négociations prenant en compte les demandes de tous les belligérants, cet individu prêt à tout pour exister sur la scène internationale file aussitôt à Washington pour torpiller d’éventuelles avancées... Du reste, ce même Macron vient de promettre, lors du récent "gouvernement" franco-allemand tenu à Paris (Laval doit se retourner d’aise dans sa tombe !), que la force nucléaire française serait désormais mise à la disposition de l’Europe atlantique en cas de conflit avec la Russie : ce qui tend à faire de l’Hexagone la cible prioritaire des Russes en cas de choc russo-otanien...

Mais si, pour notre plus grand déshonneur national, l’Elysée s’est érigé en Saint des Saints du bellicisme mondial, il se trouve aussi, très dialectiquement que la France, ce maillon faible et chancelant de la "construction" euro-atlantique dont la logique heurte violemment tout l’héritage de la Révolution française et du CNR, pourrait très prochainement devenir le lieu d’une contre-offensive populaire, non seulement contre Macron et l’oligarchie qu’il représente, mais contre l’UE-OTAN dont la course au surarmement coïncide avec l’énorme plan d’austérité prévu par Bayrou pour saigner à blanc le peuple français : car le même gouvernement qui jure que la France va bientôt crever si les Français n’abandonnent pas tous leurs acquis, est aussi celui qui donne 413 milliards au complexe militaro-industriel afin de dissoudre feue la "défense nationale" dans une "armée européenne" indirectement soumise à Washington et clairement missionnée par Merz, Macron et von der Leyen pour mener la guerre continentale en préparation...

Or, disait Lénine, "une chaîne vaut ce que vaut son maillon le plus faible", et si le peuple de France, classe ouvrière en tête (Énergie, pétrochimie, transports...) et Gilets jaunes éventuellement rejoints par les paysans vent debout contre le traité UE/Mercosur, finissent par se dresser "tous ensemble et en même temps", non seulement contre Macron mais contre la politique euro-atlantique qui brise à la fois la Nation, le progrès social et la paix mondiale, alors oui, la chaîne impérialiste mondiale sera percutée, non plus seulement par les BRICS, mais par le mouvement ouvrier. Et cela d’autant plus vigoureusement que le mouvement ouvrier aura réappris à associer derechef, comme à l’époque du grand PCF marxiste-leniniste leniniste de naguère, le drapeau rouge de l’internationalisme prolétarien au drapeau tricolore de l’indépendance nationale à reconquérir d’urgence. Une telle convergence est possible si les électriciens d’EDF déjà en grève reconductible et le mouvement citoyen "Bloquons tout", éventuellement rejoints par les paysans travailleurs trahis par Macron (capitulation de l’Elysée devant l’Europe allemande imposant le Traité UE-Mercosur, abandon des agriculteurs européens par von der Leyen dans la négociation euro-americaine sur les droits de douane...) font leur jonction sans écouter les sirènes lénifiantes du PS atlantiste et celles du RN non pas patriote mais à la fois xénophobe et euro-soumis à la manière de la néo -mussolinienne italienne Giorgia Meloni.

En effet, pour stopper la marche à la Guerre mondiale, il faut certes appuyer les BRICS et leur lutte de plus en plus unie pour le "multilatéralisme", mais rien ne vaudra jamais l’intervention directe du monde du travail affrontant pays par pays (pour commencer ?) le grand capital partout fauteur de guerre, de misère et de fascisation quand ce n’est pas de génocide ou de guerre mondiale d’extermination. Cette contre-offensive salutaire sera d’autant plus efficace que la classe ouvrière en mouvement entreprendra au plus vite de se défaire de l’emprise de la fausse gauche, PS en tête, et du syndicalisme euro-formate et CFDT-compatible pour se doter à nouveau d’un Parti communiste de combat et d’un vrai syndicalisme de classe tout en impulsant un large Front populaire, patriotique, anti-impérialiste et antifasciste rassemblant la majorité du peuple contre l’oligarchie.

Vaste programme certes, mais quand les masses populaires se mettent en marche, l’impossible d’hier se mue rapidement en évidence du lendemain. Travaillons-y avec initiative militante, hardiesse d’avant-garde et pleine confiance dans les ressources du peuple travailleur, amis et camarades !

Georges Gastaud
Philosophe, militant du PRCF, auteur de "Sombres nuées et rouges lueurs", éditions du Café marxiste

07/09/2025 16:38 par sylvain

Tout a fait partant pour une internationale populaire, c’est notre seule chance.

Quand au reste, je suis plus dubitatif. Les BRICS pour le multilateralisme ?? en fait sans l’empire occidental, les BRICS c’est l’hégémon chinois, et pas sur que l’empire suffise. Du point de vue économique et industriel la Chine domine largement plus les BRICS que les états unis l’occident, et c’est pas peu dire.
Les BRICS pour lutter contre le capitalisme mondialisé ?? Tout les pays des BRICS sont des économies capitalistes sans ambiguité aucune, et le nouveau champion du libre échange, c’est la Chine, son promoteur a toujours été la puissance industrielle dominante.
L’internationalisme populaire ? Mais nous n’avons plus aucun accès, si tant est que nous en ayons déja eu un, avec les peuples de chine ou de russie. Donc nous ferions une internationale occidentale, qui se retrouverait ... face aux puissances industrielles des BRICS.

07/09/2025 21:20 par robess73

ENORME GEORGES .TRES JUSTE ARTICLE

08/09/2025 08:28 par Zéro...

C’est décidé, s’il présente un candidat et obtient les parrainages, je voterai PCRF en 2027 !

Ses convictions politico-sociales, sa volonté de quitter l’UE et son analyse politique de la scène internationale dans laquelle je me retrouve complètement, éloignée comme il se doit de celle du Système, me conviennent parfaitement.

Que Wikipédia reprenne ce qu’en dit "Conspiracy Watch" ne fait que me conforter dans mon choix ; non pas que je me sente complotiste mais être accusé de travers par des tordus complets a un côté franchement rassurant et même satisfaisant !

Je vais encore me retrouver dans les franges ultra minoritaires des votants mais je serai au moins parmi ceux qui me ressemblent le plus...

Il me faudra donc envisager le second tour et savoir comment m’y comporter, pris entre une volonté de faire barrage aux uns et... aux autres !!
Car il faut lucidement y envisager l’absence de la VRAIE Gauche et devoir encore et toujours faire un choix supposé être "le moins pire"...

Il y aurait bien l’abstention qui suppose malheureusement de laisser d’autres décider à ma place de mon avenir, et surtout celui de mes enfants et petits-enfants !

D’un autre côté, je me dis qu’une voix compte peu et que, de toute façon, le vote n’est qu’un faux-semblant pour le Système : on a pu le voir avec le référendum de 2005 sur l’Europe bafoué par Sarkozy dans un complice consentement politique quasi général (et, quoi qu’il en soit, dans des protestations pas bien véhémentes devant ce déni de démocratie) et Macron qui ne respecte pas les verdicts électoraux...

Participer à une vaste comédie, comme si elle avait un sens, n’est-il pas l’entretenir et en être complice...?

08/09/2025 08:52 par colovray

En avant ouvront les voies du possible...

08/09/2025 09:00 par Geb.

@ Sylvain...

"Donc nous ferions une internationale occidentale, qui se retrouverait ... face aux puissances industrielles des BRICS".

Vous devriez aler voir vers le PRCF : Ils ont de très bonnes écoles de formation à l’Analyse marxiste.

Parce que ce que vous expliquez là en tout ramenant à des concepts purement prédateurs que vous apliquez à des startégies que vous n’avez pas comprise c’est une vision purement utopique et gauchisante par quelqu’un qui na pas saisi que un outil, (I-E "la puissance industrielle"), ne possède aucune puissance en tant que tel.

Ce sont ceux qui tiennent l’outil en main qui font sa valeur positive ou négative.

Dans une société organisée, même dirigée par les vrais intérêts des humains sur des bases humanistes, il y aura toujours une "puissance industrielle", "une police", "une armée "et aussi "des dirigeants politiques et d’entreprises".

Ainsi qu’une partie, (même très minoritaire), de la population qui par malice ou désinformation devra être plus ou moins "contenue" pour que la Majorité garde et fasse progresser une vie paisible et ne soit pas mise en esclavage ou voit sa vie perturbée par le premier prédateur qui passe.

Dans la vie soit on en passe par la confiance dans des institutions qui sont réputées vous aider à survivre, (Aussi bien les pompiers, les représentants politiques, que les toubibs), tout en gardant la tête froide et les rênes pour les empêcher de déraper, soit on ne demande rien à personne, on part sur une île déserte s’il en reste une et on meurt en toute Liberté bouffé par un crocodile, d’un infarctus, ou d’un ongle incarné.

Evidemment c’est difficile de voir son propre avenir radieux mis au pas de civilisations qui n’ont rien à voir avec celles de chez soi, mais il faudrait peut-être rappeller à certains que les moyens de changer la civilisation de merde que nous subissons ici en emmerdant en plus tout le reste de la planète on aurait pu si on avait été moins cons les utiliser quand on avait les atouts en main pour les mettre en oeuvre au lieu d’échanger nos moyens politiques et prolétariens contre des chewing-gums hollywood, ds augmentations de salaire provenant des miettes des pillages du reste de la planète par nos oligarques, et des films navets de la même provenance.

Depuis que le CNR a été dissous par la nullité des prolétaires français et la pression des Américains, et que la Résistance a déposée les armes, (Physiques comme Intellectuelles), les Prolos français n’ont eu de cesse que de démanteler leurs outils politiques et syndicaux sur ordre de la Télé des Patrons, et faire une soi-disant révolution en 68 qui leur a juste permis de niquer les copines dans les CROUS et mettre en selle un clone des Rothschild comme Pompidou ou plus tard un collabo socialo-nazi déguisé comme Mitterrand qui a achevé de casser le PCF et la CGT grâce aux infiltrés de l’intérieur.

Le Prolétariat n’aura jamais que les dirigeants qu’il mérite.

Surtout quand il préfère se branler devant Netflix plutôt que souffrir et bosser pour prendre le pouvoir qui lui est dû.

Et le vrai "problème" des BRICS ça sera de savoir si un jour ils doivent intégrer ce qui restera de la France... et surtout comprendre s’il ont intérêt à laisser une Nation de profiteurs ignares qui a abandonnée sa souveraineté contre une poignée de lentilles entrer chez lui pour y mettre le boxon en filant des leçons de maintien.

Ou s’il devront la laisser mijoter encore un peu dans sa crasse pour que ses citoyens comprennent que dans la vie ceux qui vous tendent la main et/ou neutralisent vos ennemis systémiques ne sont pas toujours des psychopathes avec des arrières-pensées nocives.

08/09/2025 18:39 par Alamut

Recentrage de Geb appréciable..
Le monde avance et le tout est de savoir si nous voulons une privatisation complète du monde sous contrôle israélo-américain ou autre chose.Sophia Chikirou est son ”la Chine n’est pas une dictature” est bienvenue.Il se peut que des chinois se posent la question :"la France est-elle ce qu’ils appellent une démocratie ?”. Eh oui,les mots évoluent et comme dit Geb ils ne sont plus le fin mot là réalité.Qui a l’outil en main....
La privatisation du monde est voulue par toutes les classes moyennes européennes au pouvoir.Cela est seriné sans le dire vraiment par
toutes les chaînes info (?) mais la crise s’est aggravé et le pouvoir mobilise tout ses registres.
Optimisme ou pessimisme pour Mercredi ?.Je veux faire le pari (à la Lucien Goldmann) quu’il se passera quelque chose !

08/09/2025 19:52 par Louise de Bretagne

“ C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches."
" La liberté commence où l’ignorance finit."
(Victor Hugo)

Les peuples aspirent à la paix, à la prospérité à la bonne entente, à l’amitié et à l’amour.
Mais cela ne met pas de beurre sur les épinards des monarques et autres chefs de sectes.
Ces derniers se maintiennent au pouvoir par la division en créant la discorde, en semant la zizanie et en attisant certaines rancœurs pour faire naître la haine.

Ainsi en créant des conflits à tous les niveaux ils s’enrichissent des pertes subit par les populations tout en se délectant de la misère humaine dont ils sont les responsables depuis qu’ils ont entraînés l’évolution du progrès naturel dans l’aveugle système capitaliste devenu ainsi le pire fléau écrasant l’humanité depuis 1764 date de la 1ère révolution industrielle.

Les êtres humains sont fondamentalement solidaires, en vérité les peuples n’ont pas besoin d’argent ni d’or ou autres cailloux ou métaux, les gens lambda se nourriront de ce qu’ils produiront et reviendront au troc et à toutes sortes d’échange solidaire, par contre les milliardaires seront au pied du mur et s’apercevront enfin que l’argent ne se mange pas.

Mon idée est que chez nous en France nous devrions rétablir les communes autonomes, pour cela il faut défaire les pouvoirs dont se sont dotés les pingouins et les oies de hautes voltiges et abolir les privilèges de toutes ces cohortes que je qualifie de parasites nuisibles à l’existence même de tout ce qui vit sur ce monde.

08/09/2025 20:05 par sylvain

@geb

L’idée ne m’est pas inconnu. Mais Marx aurait du se rendre compte d’une chose, le mode de production, c’est l’outil en lui même. La Chine a mangé le système occidental, ou moderne pour ne pas ethniciser l’idée. Pour pouvoir produire l’outil, elle a copié collé le système politique, ayant peut être comme conviction sincère de retourner l’outil contre le système. Ils n’avaient pas vraiment le choix, mais quand tu as transformé toute ta société en outil de production, est ce toi qui tiens l’outil ou l’outil qui te tient ?
L’échec de toutes les révolutions se situe ici : au lendemain du grand soir, il faut retourner à la chaine et, en pratique, elle est exactement comme la veille.

09/09/2025 15:18 par Geb.

@Sylvain...

"L’échec de toutes les révolutions se situe ici : au lendemain du grand soir, il faut retourner à la chaine et, en pratique, elle est exactement comme la veille".

Ben, c’est ce que je t’ai déjà écrit...

Il te restes plus que "l’île déserte" et le choix entre un panari, un crocodile,ou un infractus, pour t’éviter de souffrir plus longtemps".

Si t’as pas les sous pour le billet d’avion pour l’Île je peux te fournir trois mètres de corde ça fera un meilleur bilan carbone dans l’opération.

Mais tu permettras tout de même avant, à ceux qui ne sont pas aussi convaincus que toi sur l’inanité de la Révolution prolétarienne, (Et en particulier à ceux qui sont nés avant toi et qui ont pu juger concrètement en étudiant le problème à fond et en le mesurant à l’aune du concret, (et étudié autrement que dans le Reader’s Digest), de voir les chose autrement POUR EUX et leurs intérêts immédiats.

Comme le disait mon papa, (Communiste et Marxiste) "on ne fait pas le bonheur des gens avec un fusil dans le dos"...

Et il avait à mon avis totalement raison.

Mais c’est pas une raison pour que, quand la majorité des gens décide que son bonheur est situé de la façon qu’elle a choisie, de laisser polluer le déroulement de ce bonheur par une infime fraction qui par ignorance, lucre, ou désir d’évolution en marge, met en cause le mouvement de l’ensemble de la Société en assénant comme des coups de massues des contre-vérités flagrantes dès qu’elle dispose d’un micro espace d’expression...

Ici c’est un espace d’expression et de réinformation géopolitique qu’on peut qualifier de sérieux.

Pas tout le monde y voit les mêmes choses en même temps. Mais tout le monde argumente sur des fondamentaux communs.

Toi tu nous déclares en trois lignes :

"L’échec de toutes les révolutions se situe ici : au lendemain du grand soir, il faut retourner à la chaine et, en pratique, elle est exactement comme la veille".

Ca c’est juste bon pour un Trump qui poste sur son compte Tweeter, "Truth Social", pour les gogos.

Parce qu’ici personne ne le pense. Tout simplement parce que s’il pensait ainsi il irait voir ailleurs que sur un site "révolutionnaire"... qui en plus se nomme "Le Grand Soir".

A moins que tu n’imagine que les internautes du "Grand Soir" sont assez nuls pour valider un concept "libérateur" qui les renverrait à la chaîne le lendemain ???

Ou bien tu pense que Maxime et les créateurs du site ont choisi ce logo juste pour faire joli dans le PAF ?

Bref... Comme disait Pépin... ((- :

09/09/2025 20:51 par sylvain

@ Geb

Que de mépris ! Mais si ici c’est un journal sérieux ou on argumente, explique moi donc quelle révolution ne s’est pas échoué sur l’écueil que je donne ? Ceci dit, ce n’est pas forcément irrémédiable, par exemple une internationale populaire pourrait a moyen terme changer cette réalité dont la base systémique est la guerre, ou la concurrence ce qui revient a peu près au même. Mais la chine ? la russie ? Ces putains d’empires capitalistes et guerrier à peine différents de l’empire occidental ?

Il y a une réalité très simple, si tous les peuples de ces pays sont a fond derrière leur oligarchie, nous serons aussi derrière la notre, c’est une question de survie et c’est déja ce qui est en train de se passer. Ce sont les réalités qui ont déja fait échouer des internationales bien plus organisées que ce qui peut exister aujourd’hui.

Si vous soutenez une nation, ou un bloc national contre un autre, vous alimentez cette logique. Alimenter cette logique en soutenant un bloc national autre que celui auquel vous êtes assignés est en plus, disons pas tres intelligent, à moins de d’avoir comme objectif de devenir une élite compradore ce qui ne me semble pas être le cas.

Une internationale populaire ne peut etre autre chose qu’une institution qui limite le pouvoir de ces léviathans, et qui place l’humain avant les logiques économiques et industrielles

10/09/2025 00:08 par barbe

Si je puis me permettre Sylvain. Chine et Russie n’autorisent pas leurs oligarchies à se mêler de politique. Elles peuvent faire des affaires mais l’organisation collective appartient au parti.

10/09/2025 11:17 par Geb.

@ Sylvain...

Mais si ici c’est un journal sérieux ou on argumente, explique moi donc quelle révolution ne s’est pas échoué sur l’écueil que je donne ?

D’abord tu confonds les outils et ceux à qui ils servent soit à vivre soit à exploiter les autres.

Si tu veux "des explications" sur le sujet il me semble que je t’ai déjà fournie l’adresse pour en avoir et j’ai pas l’habitude de me répéter.

Quant à ce que tu prends pour du "mépris" c’est simplement la constatation d’apercevoir quelqu’un certes de bonne volonté, je l’espère, continuer à vous vouloir parler de sujets qui le dépassent parce qu’il s’entête à vouloir tenir pour vraies les explications biaisées de la classe dominante. Ou les errements voulus ou non d’une petite caste de gauchistes qui entraînent les autres sincères vers le gouffre soit en les mobilisant sur des objectifs hors de portée sur l’instant, soit en les démobilisant en prétendant expliquer doctement que "tout est impossible".

C’est là ou tu as à la fois raison et tort :

Les Révolutions ne réussissent jamais en commençant par "un Grand Soir" mais par une accumulation de petits pas et de grands bouleversements menant à des changements structurels sociaux, économiques et politiques...

Mais elles finissent toujours par réussir par "un Grand Soir", "Soir" ou on peut constater leur fixation dans le changement dialectique, politique, et qualitatif, "révolutionnaire".

Et elles ne supportent pas les impatients.

En Géopolitique comme en Physique il n’y a pas de "révolution". Même si le terme a été utilisé puis galvaudé par les ans et par ceux qui n’avaient pas tous les outils en main pour comprendre.

Dans le Temps qui passe comme dans l’Espace il n’y a que des progrès spirales et à chaque "spirale accomplie" on se retrouve "au dessus" de la situation précédente.

Quand tu regardes une rivière tu peux en tirer la constatation que de tous les temps tu peux t’y noyer dedans... mais tu ne te noieras jamais dans la même eau, de la même rivière, et de la même façon.

La rivère, comme l’eau, changent à chaque fraction de seconde et ce que tu vois n’est jamais ce que tu as vu la milliseconde d’avant.

C’est de même valable pour les personnes ou les sociétés humaines avec la différence qu’elles peuvent en acquérant des connaissances et expériences nouvelles devenir positives ou négatives pour leur Environnement et leurs Composants de Masses au fil du temps.

En attendant tant que tu n’auras pas revue ta conception de la Chine, de la Russie, "dans le temps en mouvement"... et du reste comme Cuba et les pays anti-impérialistes... ça sera inutile de discuter.

Quant on a une telle vision négative de l’Humanité en général je ne vois aucun intérêt personnel à continuer de se battre et souffrir pour changer les choses de manière raisonnable et stratégiquement calculées.

Ton "internationale mondiale" c’est un peu comme si tu disais à un prisonnier à vie qu’on le libèrera quand il aura réussi à atteindre la Lune à la nage.

S’il est "normal", le lendemain tu le retrouves pendu dans sa cellule... Ou collabo des matons.

A penser que c’est toujours le camp des "méchants" qui gagne et que les victimes n’ont pas possibilité de prendre un jour le Pouvoir et savoir le garder, à part si on se prend pour Jésus Christ et un mouton expiatoire destiné à être crucifié, autant choisir le Camp des Loups "toujours gagnants"...

...et signer chez les CRS... ((- :

10/09/2025 11:20 par Alamut

La jeunesse s’éveille aujourd’hui.Vive la JEUNESSE !! Et à bas TOUS ”les chevaliers à la triste figure” (Essai de Miguel de Anamuno 1864-1936) qui attendent tout changement en théorisant dans leur fauteuil ou en voyant la 3eme guerre mondiale et l’écroulement qui s’ensuivra (le souhaitant presque..) comme la seule issue.Que ceux qui ce sentent visé (moi-même compris) lèvent le doigt !!

10/09/2025 11:55 par GC45

J’ai grand peur que Georges Gastaud ai un siècle de retard dans la mesure où il fait abstraction de la recomposition sociologique du paysage en Europe occidentale.
On ne peut pas organiser les employés d’usines qui n’existent plus ni les ruraux de zones devenues soit désertiques soit dortoirs périurbains de la même manière que les populations stables d’antan.
L’übérisation de la société implique résister autrement.
Les gens d’aujourd’hui sont majoritairement des précaires esclaves de leurs dettes bancaires (surtout s’ils sont " à leur compte"). Chef de service aujourd’hui et SDF demain.

Des métiers et surtout des professions disparaissent presque du jour au lendemain à la suite de découvertes et d’inventions.
L’entrée dans la vie active est de plus en plus retardée par une scolarité à rallonge qui remplace les ateliers nationaux par des formations souvent complètement bidons qui débouchent sur une vie de tributaire du RSA.

(Je n’ai malheureusement rien de concret à proposer, n’ayant pas encore fait le tour de toutes les problématiques, et j’en suis réduit à voter "moins pire", comme probablement le gros des lecteurs du GS.)

10/09/2025 23:09 par Vania

Très bon l’argument de @Geb pour répondre aux propos de@sylvain qui nous parle de l’impérialisme chinois et russe : ""Et le vrai "problème" des BRICS ça sera de savoir si un jour ils doivent intégrer ce qui restera de la France... et surtout comprendre s’il ont intérêt à laisser une Nation de profiteurs ignares qui a abandonnée sa souveraineté contre une poignée de lentilles entrer chez eux]................ [Ou s’il devront la laisser mijoter encore un peu dans sa crasse pour que ses citoyens comprennent que dans la vie ceux qui vous tendent la main et/ou neutralisent vos ennemis systémiques ne sont pas toujours des psychopathes avec des arrières-pensées nocives.""Exactement !! et les gouvernements terrorisés/menacés/punis/volés par l’empire étasunien, depuis plus de 60 ans comme celui de Cuba ou depuis 25 ans comme le Venezuela sont deux exemples parfaits qui confirment l’explication de @Geb.
Les déclarations du président chinois et les Brics proposent un nouveau ordre mondial basé sur le multilatéralisme, plus juste , plus équitable , sans sanctions unilatérales d’un pays qui se croit "supérieur " (comme les eeuu.!) : Ouverture,défense de l’équité internationale et des principes du droit international, inclusion, coopération
https://www.telesurtv.net/xi-jinping-brics-debe-liderar-orden-global/
Non @sylvain le seul impérialisme dangereux, assassin, pilleur est celui des eeuu d’Amérique. Ce pays a détruit Tout le moyen orient (Lybie, Syrie, Irak, Afganistan, Palestine, Liban), plusieurs pays de l’A.L, le Vietnam, et la Yougoslavie. La politique étrangère de cet empire est basé sur QUATRE principes : Le MENSONGE (fausses accusations:armes de destruction, de narcotrafic etc) , la MENACE permanente/ SANCTIONS unilatérales, Le VOL (actifs,pétrole, ressources naturels), la mise en place des COMPLOTS et révolutions colorées et l’ ASSASSINAT des leaders dérangeantes (Patrice Lumumba, Hugo Chavez, Salvador Allende.. )

11/09/2025 15:03 par sylvain

Ce qui est vraiment bien sur ce journal, c’est que les échanges ne finissent jamais en invectives débiles, j’apprécie

@ barbe
l’oligarchie, c’est le petit groupe qui dirige, en Chine c’est plus le parti que les milliardaires.

@ geb
Vous évitez soigneusement de répondre aux questions qu’on vous pose. Au sujet de l’exploitation, ce que je dis c’est que le capital chinois exploite son prolétariat comme tout le monde, et quand il devient trop cher, il exploite celui de ses voisins plus pauvre comme tout le monde, au moindre prix. Les inégalités en chine sont similaires à celles des états unis, la manière dont ils exploitent le prolétariat étranger est exactement la même. Il est vrai que la chine s’enrichit quand l’amérique décline, et qu’il y aura bientôt plus de crève la faim en amérique qu’en chine, ainsi va la fortune des nations et le communisme n’a rien a voir la dedans.

Mais je comprends qu’il faille bien mettre son espoir dans quelque chose, et vous avez décidé de le mettre dans cette puissance titanesque : la plus grande machine industrielle que le monde ai jamais porté. Ca a le mérite d’une efficacité assuré, la Chine renversera l’empire américain et mettra le sien en place, c’est une quasi certitude. En tout cas elle mettra le sien en place, c’est déja largement commencé.

Si j’espère qu’il restera un contre pouvoir face à l’hégémon chinois, c’est parce que sinon, même l’espoir un peu fou d’une internationale populaire n’aura plus de sens, même mondiale et puissante, elle n’aura aucune influence sur un tel pouvoir industriel

11/09/2025 21:08 par barbe

"l’oligarchie, c’est le petit groupe qui dirige"
Petit certes car le plus riche.
Vous avez oublié la vraie raison. Cause de corruption qd elle s occupe de politique...
Chine et Russie ont des dirigeants qui se soucient du plus grand nombre...

11/09/2025 21:41 par Geb.

@ Sylvain...

"Mais je comprends qu’il faille bien mettre son espoir dans quelque chose, et vous avez décidé de le mettre dans cette puissance titanesque"

Désolé, mais là encore vous avez tout faux : j’avais décidé pratiquement tout au long de ma vie de mettre mes espoirs prolétariens dans le développement intellectuel du Peuple de France et l’amélioration de ses capacités d’analyse révolutionnaires...

Et là je me suis trompé de cheval.

Les espoirs des Chinois ne m’intéressent pas directement. Je suis pour un monde multipolaire où chacun pourra faire ce qu’il veut chez lui à condition que ça ne dérange pas l’entourage.

C’est ce que j’ai appliqué toute ma vie avec mes voisins et proches et mes camarades de travail : Une stricte neutralité et une non-intervention forcenée dans leur rêves les plus fous. A condition qu’eux-mêmes respectent le contrat. Et une aide en conseils et en actes quand on me le demandait gentiment.

Aussi je n’ai autour de moi que des amis.. Et quelques ennemis que je sais féroces. Surtout quand j’apprend qu’ils sont fait planter sur des sujets sur lesquels je n’avais pas les mêmes avis qu’eux et qu’ils s’en sont rendu compte...

Mais avec l’âge j’ai saisi qu’en réalité lorsque je leur expliquais patiemment, leur fournissait des élements de réflexion, et qu’il renâclaient à vouloir comprendre la réalité, c’était surtout par peur que leurs errements ne m’impacte à moi-même en même temps qu’eux, ou ne détruisent l’environnement social si durement acquis par nos illustres prédécesseurs.

Aujourd’hui j’ai compris... à 80 ans c’était juste à temps. ((- :

Plus on est ignare poliquement et socialement, moins de connaissances générales sont acquises, plus on a besoin de loups garous et de pessimisme envers d’autres afin de justifier sa nullité sociale et son inaction pharaonique.

Aussi je ne saurais que vous dire de continuer dans vos certitudes royales jusqu’au bout vu que de toute façon ce qui arrivera se passera sans votre approbation, et que les Chinois se foutent bien trop de vos capacités de production pour venir vous exploiter ici.

Et qu’après tout ils aiment peut-être leur chaînes... et que ça n’est pas vos salades.

Quant à "mes espoirs" aujourd’hui, il doit me rester environ cinq ans à vivre en étant optimiste ; alors ça fait quelques années que je me contente de pronostiquer et de compter les points.

Y en a qui étudient la Vie des Abeilles, moi j’étudie mon Entourage. Et c’est réellement pas réjouissant.

Pour ceux qui vont continuer "après". ((- :

Et rassurez vous il n’y aura pas de Révolution ici dans un avenir proche. En tout cas pas de Révolution intellectuelle.

Une "jacquerie"... peut-être ?

12/09/2025 22:29 par Vania

La phrase de @sylvain : ""....j’espère qu’il restera un contre pouvoir face à l’hégémon chinois,"" montre bien que pour lui le gouvernement chinois est la copie conforme du gouvernement étasunien. Or cette égalité est fausse, car le gouvernement chinois entretient des relations totalement différentes avec les autres nations : de collaboration,de solidarité( ex : avec Cuba, Venezuela, Nicaragua),sans aucune menace , aucune sanction unilatérale, aucune invasion barbare, aucun pillage, aucun plan pour assassiner des dirigeants. Et j’insiste : Non @sylvain le seul impérialisme dangereux,la seule puissance impériale HÉGÉMONIQUE, qui assassine, vole et ment provient des eeuu d’Amérique. Ce pays a détruit Tout le moyen orient (Lybie, Syrie, Irak, Afganistan, Palestine, Liban), plusieurs pays de l’A.L, le Vietnam, la Yougoslavie... La politique étrangère de cet empire est basé sur QUATRE principes : Le MENSONGE (fausses accusations:armes de destruction, de narcotrafic etc) , la MENACE permanente/ SANCTIONS unilatérales, Le VOL (actifs,pétrole, ressources naturels), la mise en place des COMPLOTS et révolutions colorées et l’ ASSASSINAT des leaders dérangeantes (Patrice Lumumba, Hugo Chavez, Salvador Allende.. ) Bien sûr , il a des collaborateurs et des colonies comme l’u.e , et tous les pays membres de l’otan.
À mon avis, vous interprétez le monde avec la regard d’un occidental biberonné de propagande et préjugés. Vous ne tenez pas compte de la distance culturelle. Une large partie de la gauche occidentale est désorientée par indigence intellectuelle et absence de curiosité intellectuelle.

17/09/2025 02:15 par jo nice

Ce genre de sujet et de débat sur LGS m’ont beaucoup influencé politiquement, m’ont fait comprendre qu’on ne peut pas se faire un avis sur la Chine, la Russie ou n’importe quel révolution à partir des media et discours de gauche mainstream.
Il y a quelques mois j’ai sauté le pas et pris ma carte au PRCF, c’est la meilleure décision que j’ai prise depuis longtemps. Des gens aussi brillants que désintéressés avec qui j’ai découvert ce que veux dire s’organiser politiquement. Et qui m’ont aider à sortir fatalisme nihiliste.
Merci au GS ,aux commentateurs et à Geb en particulier.

23/09/2025 20:56 par HUGO

Bienvenue au club Jo de Nice -
Retiens bien ceci : « l’ennemi n’est pas celui qui te fait face, l’épée à la main, ça c’est l’adversaire. L’ ennemi c’est celui qui est derrière toi , un couteau dans le dos » . Thomas Sankara
Merci à mon pote GEB et à Vania !

