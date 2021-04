Etats-Unis : des sénateurs réclament des sanctions contre les médecins cubains (EFE)

Pour faire des études aux USA, il faut avoir de l’argent, beaucoup d’argent, ou sinon s’endetter à vie. Ça, c’est de l’esclavage.

Les sénateurs en question embrouillent délibérément la tête de leur auditoire car on ne peut pas comparer des choux et des raves. Lorsque la Nation paie leurs études aux étudiants, ça part d’un autre principe, socialiste, au sens bolivarien. Lorsque ton existence est garantie par la solidarité, ce qui serait trahir, ce serait de se faire payer très cher pour soigner le peuple.

Les sénateurs réactionnaires raisonnent avec la logique capitaliste. On ne peut pas user des lois capitalistes dans un pays socialiste, et vice versa.

Ces sénateurs sont aussi rustres que certains colonisateurs de la conquête de l’ouest et tous ces colonisateurs bêtes et incultes qui n’écoutent que leurs dogmes mais ne voient pas la valeur des peuples différents d’eux.

Quant à nos toubibs français, ils oublient un peu vite ce qu’il doivent à la faculté et au système social français. Les diplômés se la pètent un peu trop et ça empirera plus les inscriptions vont augmenter et les subsides accordés aux étudiant baisser.

Idéalement, les étudiants devraient être rémunérés et cotiser, être logés. Et ainsi, l’écart des salaires devrait se réduire car un jeune qui trime dès 18 ans n’a pas moins de valeur humaine qu’eux et moins de vacances.

Ce qui manque beaucoup à notre époque, c’est une gratitude pour ce qui existe et la volonté de le faire durer et améliorer.