L’Europe nous entraîne-t-elle de nouveau en enfer ?

De manière autoritaire, sans la moindre consultation des peuples européens, les dirigeants de l’Europe contestent tout plan de paix qui s’oppose à leur volonté guerrière.

Ils ont déjà dynamité les accords de Minsk de 2014 et 2015 qui auraient mis fin à la guerre du Donbass et éviter l’opération spéciale enclenchée par la Russie en février 2022 pour stopper les bombardements meurtriers et fratricides de l’Ukraine contre les ressortissants russophones de ses propres provinces qui exhortaient la Russie de les aider à se protéger.

Ils ont ensuite envoyé en urgence à Kiev fin avril, le 1er ministre britannique Boris Johnson pour stopper la main de Zelensky qui s’apprêtait à signer un nouvel accord de Paix avec la Russie élaboré dès mars 2022 et qui prévoyait entre autres, la neutralité de l’Ukraine et sa non-adhésion à l’OTAN. Il fut suivi par les étasuniens Anthony Blinken et Lloyd Austin qui ont tenu le même discours : « Tout accord avec Poutine serait une victoire pour lui ! » Résultat : début mai 2022, le Président du Conseil National de Sécurité et de Défense de l’Ukraine Danilov, annonçait : « Un traité avec la Russie est impossible : seule la capitulation peut être acceptée !

»

C’est donc un mensonge éhonté de prétendre que la guerre Russo-Ukrainienne a commencé en 2022 ! Elle a bel et bien débuté en 2014. Et le premier acte concret de ce plan fut le coup d’État fasciste sanglant de Maïdan fomenté par la CIA et le Mossad en février 2014 qui permit aux occidentaux de prendre le contrôle de l’Ukraine en y plaçant à la tête un de leurs valets.

Ainsi ont-ils pu créer, attiser et utiliser ce conflit entre la Russie et l’Ukraine pour satisfaire leur folle convoitise révélée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan beaucoup plus belliqueux et ambitieux qui reste un vieux rêve des puissances occidentales, et qui vise à affaiblir la Russie jusqu’à la diviser et s’emparer de ses riches ressources naturelles. En démantelant cette superpuissance qui les obsède, elles espèrent du même coup briser la marche en avant des BRICS, stopper le développement de la multipolarité, et reprendre le leadership mondial qui leur échappe de plus en plus.

Mais il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Et celui-ci est plutôt coriace. En sous-estimant la résilience de la Russie et sa capacité à défendre coûte que coûte son intégrité territoriale, nos grands stratèges se font bouffer tout cru, d’autant plus que certains qui tolèrent la résurgence du nazisme et banalisent le fascisme, perdent la tête en imaginant pouvoir prendre leur revanche sur la terrible défaite infligée à l’AXE par l’URSS, il y a 80 ans. L’Histoire ne parle jamais aux va-t-en-guerre, aux fanatiques, aux revanchards, aux cupides, aux Dr Folamour, aux Ubu qui s’accrochent au pouvoir et qui, tous, haïssent la Démocratie et pourrissent la Paix. La guerre est le prolongement logique de leur politique impérieuse d’enrichissement au service de la haute finance apatride, funeste et prédatrice.

Pour eux, l’humain est une variable d’ajustement. Pas question de lui demander son avis ! L’opinion d’un peuple, ça se fabrique... à coups de matraquages médiatiques, de gros mensonges répétés, en l’abrutissant, en lui faisant admettre qu’il n’y connait rien et qu’il faut laisser décider les experts. Et c’est ce qu’ils font ! Mais ils ont fort à faire pour convaincre.

D’abord parce que la Russie n’a jamais eu l’intention d’attaquer la France ou un autre pays européen, elle le répète sans cesse mais il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et qu’ensuite personne aujourd’hui en France, à part quelques malades mentaux, n’a envie d’aller se faire tuer ou d’envoyer ses enfants se faire tuer à cause d’une bande de psychopathes en plein délire ubuesque, et enfin parce qu’une guerre avec la Russie sera forcément une guerre nucléaire entre puissances nucléaires, avec à la clé des centaines de millions de morts... et aucun gagnant, sauf peut-être tous les salauds planqués, tels que milliardaires et autres opulents vendeurs et fabricants d’armes et leurs sbires politiciens, qui nous auront envoyés nous faire déchiqueter. Il ne pourra en résulter qu’un monstrueux désastre planétaire !

La Russie n’est pas la Yougoslavie, ni l’Irak, ni la Syrie, ni la Libye ; elle est une superpuissance dotée d’une puissance de feu nucléaire inégalée. Jamais la Russie au cours de son histoire n’a perdu une guerre en défendant son territoire. Malgré des sanctions économiques et financières draconiennes depuis 2014, malgré le vol de ses avoirs, malgré les centaines de milliards versés à l’Ukraine par l’UE et les États-Unis, malgré l’implication forte de l’OTAN dans la stratégie guerrière de l’Ukraine, la Russie a réussi à fortifier son économie, à défaire l’armée ukrainienne et ses bataillons nazis dans les provinces du Donbass et de Lougansk, et en même temps a su développer de solides coopérations au sein des BRICS qui se sont agrandis et nouer des amitiés durables avec de nombreux pays du monde, sur une base de coexistence pacifique et respectueuse.

Aujourd’hui, les dirigeants de l’UE sont forcés de constater que la Russie a cruellement mis fin au rêve occidental de conquérir la Russie. Trump semble l’avoir compris assez tôt. Aussi souhaite-t-il rapidement sortir la tête haute de ce bourbier pour désormais concentrer ses forces contre la Chine notamment. L’UE quant à elle, réoriente sa stratégie guerrière. Pour pouvoir accentuer la pression sur les populations et leur faire accepter les énormes sacrifices d’ordre économique et social qu’elle exige pour réarmer l’Europe, elle a choisi de les effrayer en accusant, ô délire, la Russie de vouloir étendre son empire sur l’Europe occidentale et de l’attaquer d’ici à 2030. Rien que ça ! C’est une véritable déclaration de guerre à la Russie. Personne de sensé aujourd’hui, ne peut admettre une telle déraison... Et puis, si l’Europe est si faible, et la Russie si forte et menaçante, pourquoi attendrait-elle 2030 que l’Europe soit prête à l’affronter, pour l’attaquer ? Absurdité totale !

En conséquence et sans surprise, l’UE a rejeté le plan de paix en 28 points proposé par Trump après négociation avec la Russie. Ses « responsables » non élus regimbent, prétextant qu’ils ont été tenus à l’écart des négociations. Et pour montrer qu’elle existe et qu’elle est bien impliquée dans cette guerre mais qu’elle ne veut surtout pas apparaître vassale des États-Unis, l’UE a vite griffonné son petit plan de sortie de conflit dont les termes sont, on l’aura deviné, complètement opposés à ceux négociés par Trump et Poutine... sachant fort bien que la Russie ne l’acceptera jamais puisqu’elle y est sommée de capituler en rase-campagne.

L’UE et ses dirigeants les plus belliqueux, qu’on peut taxer de dangereux irresponsables, ont donc décidé d’engager plus avant les peuples dans une guerre contre la Russie qui ne les concerne pas et dont ils ne veulent absolument pas. La France d’aujourd’hui sera sans doute moins enthousiaste que celle de 1914 où les pauvres gars partaient le sourire aux lèvres et la fleur au fusil pensant en finir avec l’Allemagne en quelques semaines....

Je l’espère... mais il ne faut pas sous-estimer ce qu’on nous prépare car ne nous y trompons pas, c’est une guerre totale qui nous attend ! Une guerre qui n’aura pas pour but de stopper la Russie mais celui bien moins imaginaire de réduire le déficit abyssal laissé par la Macronie, et payer les dépenses d’armement qui s’annoncent colossales, en détruisant méthodiquement nos conquis sociaux, en démantelant ce qui reste de nos services publics, en diminuant salaires et retraites mais aussi en neutralisant les libertés individuelles au nom de la sécurité et du tout militaire pour faire de nous de bons petits soldats obéissants... On essaiera de nous faire croire que c’est par patriotisme que nous devons accepter tous ces sacrifices, que nous devons renoncer à nos libertés pour la grandeur de la France... et peut-être pire encore.

Ce ne seront que foutaises, mensonges et falsifications auxquels nous devrons résister et riposter ensemble si nous ne voulons pas être engloutis par la machine de guerre totalitaire enclenchée par les représentants d’un capital international qui a besoin de l’idéologie fasciste pour survivre en nous attachant, en nous bâillonnant et en nous maintenant dans la peur !

Il est grand temps de nous unir et nous lever ensemble contre une barbarie dont l’ampleur pourrait nous faire régresser d’un siècle...

Michel TAUPIN