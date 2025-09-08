Une nation dirigée par une classe politique dangereusement absurde

Il s’agit d’une des situations les plus absurdes, incohérentes, farfelues, aberrantes, insensées, et illogiques que les plus hauts représentants du régime étasunien ont commises aussi loin que je me souvienne...

J’allais vous raconter quelques lois et réglementations absurdes qui ont été créées aux États-Unis, qu’elles soient fédérales ou étatiques. J’étais presque au bout de mon texte quand il s’est passé quelque chose qui m’a fait rire aux éclats, tant cela m’a semblé irréel.

Il s’agit d’une des situations les plus absurdes, incohérentes, farfelues, aberrantes, insensées, et illogiques que les plus hauts représentants du régime étasunien ont commises depuis que j’ai mémoire. Il en existe sans doute des milliers d’autres, mais cet épisode me paraît tellement, mais tellement puéril que, plus le temps passe, plus j’ai du mal à y croire.

Le fait a déjà été largement commenté et analysé. Tous les médias du monde en ont parlé, mais peu ont remis en question la version officielle. Comme cela me semblait irréel, et tout à fait dans la ligne de ce que je préparais à écrire, j’ai décidé de l’inclure ici. Mais je continuerai aussi en vous rapportant une petite sélection de bêtises produites dans ce pays qui se présente comme le « phare de l’humanité ».

Le 2 septembre dernier, le président Trump a annoncé au monde que ses forces armées avaient détruit un « navire » chargé de milliers de tonnes de « poison » en route vers les États-Unis. Quand j’ai vu les images – montrées avec fierté à la télévision – j’ai éclaté de rire. Le « navire » n’était en réalité qu’un "peñero", un bateau de pêche typique du Venezuela, reconnaissable par sa proue pointue. Savez-vous combien de carburant il faut pour franchir, au minimum, les 2 200 kilomètres qui séparent le Venezuela des États-Unis ? Ceux qui possèdent une voiture ou un bateau peuvent le calculer facilement. Alors, dans un espace aussi réduit que celui de cette embarcation, il est impossible d’installer une telle capacité de réservoir : le poids même la ferait sombrer.

Marco Rubio, secrétaire d’État et apparemment « l’architecte cérébral » de cette opération, a tenté de corriger en affirmant que « l’attaque létale » (selon ses propres termes) avait été menée contre une embarcation qui dirigeait vers Trinité-et-Tobago. Là, cela pourrait paraître plus crédible, puisque la distance entre le Venezuela et la première île de la nation trinidadienne n’est que de 16 kilomètres. Mais l’histoire ne colle toujours pas : lui et son chef ont insisté pour dire que l’action avait eu lieu en eaux internationales. Ils ont complètement oublié qu’entre ces deux nations, il n’existe pas d’eaux internationales, neutres, mais uniquement des eaux partagées.

Depuis près d’un mois, huit navires de guerre ultramodernes stationnent face aux côtes vénézuéliennes. Avec eux : des avions de chasse transportant 2 200 missiles, des hélicoptères d’assaut, des avions espions, un sous-marin nucléaire et 6 700 marines. Tout cela pour un coût approximatif de 7 millions de dollars par jour. Un tel déploiement militaire est prétendument destiné à stopper – encore une fois – le trafic de cocaïne et autres « drogues immondes », selon l’expression de Trump. Et seul résultat montré : la destruction d’une simple barque !

Pourquoi, dans les images, manquent des données aussi élémentaires que la date et l’heure de l’action ? Autre détail curieux : le Pentagone, qui est le ministère de la Défense de ce pays, n’a rien dit. Sans doute par honte.

Une autre question simple : aussi audacieux soyez-vous, oseriez-vous traverser cette zone avec un bateau plein de cocaïne, sachant qu’un tel déploiement militaire vous attend ? Trump aurait pu demander conseil sur la manière dont se mènent ces opérations au président colombien Gustavo Petro, dont les autorités ont une grande expérience dans ce domaine (il faut reconnaître que ce gouvernement a démontré qu’il était possible de lutter contre le trafic de drogue avec une grande constance).

Même à moi, il aurait pu demander conseil ! Je lui aurais expliqué comment s’intercepte une embarcation : on l’entoure de navires et d’hélicoptères, on tire des coups de semonce... et forcément elle s’arrête. Cela a été prouvé mille fois. Ils auraient ainsi capturé 11 supposés « narco- terroristes » du groupe vénézuélien "Tren de Aragua", pour les montrer et les interroger, ainsi que les « tonnes » de « marchandise ». Mais non : ils ont bombardé la barque, noyé la drogue et assassiné 11 possibles témoins. En somme, effacé toute preuve. Le lendemain, le 3 septembre, lors d’une conférence de presse au Mexique, Marco Rubio a été interrogé sur son affirmation selon laquelle il s’agissait de « produits toxiques » transportés par le « Tren » et sur ordre du président Nicolás Maduro. Il n’a rien répondu. Rien !

Juste qu’il fallait attendre l’explication des militaires. Mais comme je l’ai dit, le Pentagone ne semble pas pressé de prendre la parole sur cette mise en scène grossière, sans doute inventée par Rubio lui-même qui, rappelons-le, a une grande expérience, ayant côtoyé la mafia de la contre-révolution cubaine en Floride. Celle-là même qui l’a parrainé et propulsé. Sans compter qu’il a vécu plusieurs années à Miami dans la maison d’un cousin, grand trafiquant de drogue.

Reagan et Bush père, son vice-président, avaient mieux joué en lançant la « guerre à la drogue » dans les années 1980. Plusieurs « opérations » spectaculaires se sont ensuite révélées mensongères grâce à des recherches officielles postérieures, mais au moins elles semblaient crédibles pour l’opinion publique – et pour beaucoup elles le restent encore. Pauvre Trump, j’ai presque pitié de ce marchand à la grande gamelle.

Mais continuons à explorer d’autres absurdités produites par cette nation. Il est vrai que toute l’histoire des Etats-Unis est truffée de décisions extravagantes de ses dirigeants politiques. Ils ont créé quantité de réglementations et de lois idiotes qui surpassent celles de n’importe quel autre pays. En voici quelques exemples (et oui, ne riez pas, c’est sérieux !) :

Si vous possédez un éléphant et que vous vous promenez avec lui en Floride, estimez-vous heureux, car si vous l’attachez à un parcmètre, vous paierez le même tarif que pour votre voiture (dans laquelle vous l’avez peut-être transporté). À Atlanta, par contre, si votre animal de compagnie est une girafe, sachez qu’il est illégal de l’attacher à un lampadaire ou à un poteau téléphonique. Dans le Missouri, il est interdit de voyager avec un ours vivant dans sa voiture. Attention : en Alabama, conduire les yeux bandés est défendu.

Au Colorado, je ne sais pas pourquoi, mais la loi interdisant aux propriétaires de voitures noires de rouler le dimanche a été abrogée. À Denver, il est illégal de prêter son aspirateur à un voisin. En Alabama, il est interdit d’avoir une glace en cornet dans la poche arrière de son pantalon. À Miami Beach, on ne peut pas chanter en public en maillot de bain. Au Kentucky, chaque citoyen est légalement tenu de prendre au moins un bain par an. Au Minnesota, il est interdit de franchir la frontière de l’État avec un canard posé sur la tête.

Et aussi : si vous marchez dans une rue du Kansas avec un t-shirt rayé, vous pouvez être presque sûr qu’on ne vous lancera pas de couteaux, car la loi l’interdit. En Alabama, mettre du sel sur une voie ferrée est passible de la peine de mort. En Alaska, tirer sur un ours est légal, mais le réveiller pour le photographier est tout à fait interdit. En Floride, il est illégal de péter dans un lieu public le jeudi après 6 heures du matin. En Virginie, il est interdit d’avoir un rapport sexuel avec un animal pesant moins de 18 kilos.

Quant à la sexualité, cette société a de sérieux problèmes à ce sujet. Cela peut toutefois se comprendre si l’on se souvient que les fondements moraux de cette nation ont été établis par deux sectes religieuses fondamentalistes au XVIIe siècle.

Savez-vous que depuis les années 1970, posséder à domicile deux vibromasseurs (appelés « dispositifs obscènes » dans la loi) ou plus, est un délit en Arizona. Reste à savoir comment on contrôle la quantité... Dans plusieurs États, il ne faut pas que l’on vous surprenne à pratiquer le sexe oral, ou que l’on sache que vous l’avez pratiqué, car la loi vous punira. Être mariés ne constitue pas une excuse valable.

Washington semble épargné par cette loi, sinon Bill Clinton aurait fini en prison pour ses « aventures ». Cette affaire faillit lui coûter la présidence en 1998, car il avait nié devant le Congrès que Monica Lewinsky, sa stagiaire, lui avait fait des fellations à la Maison Blanche. Avant ce scandale, il avait menti au sujet des guerres ou des crimes contre l’humanité, se moquant même de la Constitution, mais sans en subir les conséquences.

Peut-être ignorez-vous qu’en 1986, la Cour suprême des Etats-Unis a validé la constitutionnalité de lois criminalisant la sodomie entre adultes consentants, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Des États comme la Géorgie pouvaient punir les « pécheurs » de 20 ans de prison. Même si en 2003 la Cour suprême a annulé ces lois, plusieurs États les conservent encore dans leurs codes, comme le Michigan, où la sodomie et le sexe oral restent passibles de 15 ans de prison : Il faudrait savoir comment susciter la confiance pour aller chez le médecin.

Avec de telles absurdités légales et politiques, comment a-t-on pu accorder crédit aux dirigeants de cette nation ?

Hernando Calvo Ospina

  Hernando CALVO OSPINA   Etats-Unis   Droit/Justice

09/09/2025 04:54 par Vania

L’impérialisme étasunien se caractérise par sa cupidité, sa haine,son absence totale d’éthique et son hypocrisie. J’ai du mal à les considérer de manière légère car ils sont extrêmement Dangereux !! Les victimes de cette empire ont souffert et souffrent Énormément !! Le cas évoqué du peuple vénézuélien n’est pas à prendre à la rigolade. Les actions de l’empire sur cette nation sont très graves et douloureuses.L’auteur explique très bien la destruction du bateau de pêche détruit par l’armée étasunienne et l’assassinat sans procès de ses occupants. C’est l’équivalent (plus grave) de l’imposture de la fiole apportait par Powel pour accuser faussement le dirigeant irakien. Mais l’Irak a été détruit !! pillé et a fait 1 million de victimes !!Je pense qu’il est plus pertinent pour montrer l’absurdité et la fausseté de l’empire de rappeler qu’un organisme de l’onu a certifié en 2025 que le Venezuela est un pays qui ne produit pas de cocaine et n’a pas de culture de coca. Seulement,quelques labo installés par des colombiens surgissent et les forces armées du pays les détruisent. De plus, le 85 % de la drogue provient de l’océan Pacifique ! Toutes ces explications exhaustives sur les comportements sexuels et les lois appliqués par ce pays degeneré, me semblent stériles et très dégoûtantes. J’ai arrêté la lecture ipso-facto Pas drôle pour moi !!

09/09/2025 10:08 par Annwn

À la fin du XIXème siècle, Saint-Yves d’Alveydre faisait référence à un « système synarchique ». Le terme « Synarchie » signifie proprement « gouvernement avec principes ». La Synarchie est une forme de gouvernement où les hommes qui disposent du Pouvoir sont subordonnés à ceux qui disposent de l’Autorité ; il s’agit là d’une organisation humaine dont on peut trouver les origines dans l’antique organisation sociale gouvernée par une hiérarchie naturelle dans laquelle le Pouvoir Temporel était subordonné au Pouvoir Spirituel. En effet, l’ordre dans la société traditionnelle c’est aussi la structuration de la communauté en plusieurs fonctions ou castes (base naturelle de l’organisation synarchique). Cet aspect est aujourd’hui, en Occident notamment, méconnu et incompris. Pourtant cette organisation pleinement organique d’une société, procure de remarquables et d’irremplaçables bienfaits : la stabilité, le savoir-faire de chaque fonction, le respect des autres castes qui ont besoin les unes des autres, partant la solidarité, la confiance et le respect des différences qui sont comprises comme des complémentarités et non des oppositions. Elle permet à des groupes humains différents de coexister le plus harmonieusement possible, sans que l’un empiète sur les autres et déséquilibre l’ensemble pour son malheur. À propos de la « Synarchie » dont parle Saint-Yves d’Alveydre, précisons qu’elle n’a rien de commun avec ce dont on parle ordinairement, et à quoi il semble bien que ceux qui en sont la cause aient donné le même nom tout exprès pour créer certaines confusions. C’est ainsi que la Synarchie s’oppose à tous les gouvernements qui fonctionnent en « Anarchie », c’est-à-dire sans principes, défaut que l’on trouve à la base de toutes les sociétés occidentales modernes et qui permet aux ambitieux les plus rusés ou les plus forts de s’emparer du pouvoir, au besoin en se servant du suffrage universel comme paravent, mais en le méprisant quasi ouvertement dans les « discussions secrètes » d’où dépendra le sort de la Nation. Beaucoup de gouvernés s’imaginent donc qu’ils disposent du pouvoir parce qu’on leur donne un bulletin de vote et qu’on parle de suffrage universel. Mais ils s’aperçoivent bientôt que le système fonctionne à l’encontre de leurs vœux. Cela tient à ce que l’autorité ne se délègue pas, parce qu’elle s’exerce, et appartient à celui qui est capable d’enseigner les autres, parce qu’il est plus avancé dans la « voie de l’initiation ». Mais les « techniciens-profiteurs » du suffrage universel politique et de la démagogie électorale passionnelle se gardent bien de répandre des notions de cet ordre ; en revanche, ils étouffent les grands penseurs soit par la calomnie, soit par une conspiration du silence, qui constituent un véritable assassinat intellectuel. Si malgré tout, un gêneur arrive à répandre sa doctrine, les « gênés » peuvent avoir recours à l’assassinat physique.

09/09/2025 12:39 par Vincent

Nous ne sommes pas en reste. En France par exemple il est toujours interdit de nommer un cochon Napoléon, et il est aussi proscrit de s’embrasser sur le quai d’une gare lorsque le train est sur la voie.
En Angleterre il est interdit d’être saoul dans un pub ou de mourir au parlement, au Danemark il est interdit d’enfermer un cambrioleur dans ses toilettes ou de facturer un repas pris au restaurant si le client n’est pas rassasié, en Pologne il est interdit de porter un tee-shirt de Winnie l’ourson près d’une école, au Portugal il est illégal d’uriner dans l’océan, à Budapest il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec la lumière allumée, en Bosnie il est autoriser de tirer en l’air avec une kalachnikov, etc.

Pour l’UE qui pond environ 1500 règlementations technocratiques plus ou moins absconses par an telle celle qui interdit au bouchon de se séparer de sa bouteille, il est par exemple stipulé que les boules d’attelage doivent répondre à des critères stricts tels que : "le rayon de liaison entre la boule et le col est tangentiel au col et à la surface horizontale inférieure de la calotte de la boule d’attelage."
Quant aux clignotants des voitures, ils doivent "être situés à l’extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route".
On avait aussi rendu les feux diurnes obligatoires dans toute l’UE parce qu’ils l’étaient déjà en Finlande, où il fait nuit 6 mois de l’année... Voilà comment on "harmonise" !
Concrètement, les éléments de sécurité électroniques complexes (et qui posent question quant à leur fiabilité, Cf : l’affaire dite des "freinages fantômes") tels qu’aide à la conduite et au freinage d’urgence, sont devenus obligatoires et rendent impossible aux constructeurs de proposer une petite bagnole à moins de 15 000€.
Bref.

En UE également, reconnaître les résultats d’un référendum qui s’oppose à l’idéologie fédéraliste "toujours plus d’Europe", est interdit pour un état membre.
Aussi, outrepasser outrageusement ses prérogatives, commander par SMS pour plusieurs dizaines de milliards d’Euros d’un produit expérimental et dangereux fabriqué par une société plusieurs fois coupable de tromperie aggravée, et vouloir ensuite forcer son inoculation par des mesures totalitaires, en toute impunité, est autorisé pour la présidente.
Elle peut aussi, avec l’aide de l’OTAN, fabriquer de toutes pièces un grossier mensonge et accuser la Russie d’avoir brouillé le GPS de son avion, ce qui est démenti par les faits.
Aller bosser chez Goldman-Sachs est également - en dépit des clauses de confidentialité et de non-concurrence stipulées dans les termes de son mandat - immédiatement autorisé pour l’ancien président de la Commission J.M Barroso.
Inversement, le cadre-directeur de chez Goldman-Sachs M. Draghi peut devenir successivement directeur de la BCE puis président du Conseil en Italie. Il peut aussi pondre un rapport qui recommande que nous dépensions des centaines de milliards en armement, que nos dirigeants qui respectent évidemment scrupuleusement la souveraineté populaire, s’empresseront de suivre à la lettre en appliquant bien entendu les sévères mesures austéritaires qui permettront de mieux financer notre bonne préparation à la guerre.
Tout ceci parce que panurgie - ou conformisme - laisser-faire, bien-pensance (non-violence), renoncement et lâcheté sont aussi des normes absurdes qu’une immense majorité formatée, à la conscience éteinte, s’applique à respecter scrupuleusement, parce que son consentement mou, y compris au pire, a été méthodiquement fabriqué.
Vincent.

10/09/2025 11:51 par bostephbesac

Pour le pub (Vincent), cela peut aussi être une mesure pour protéger la personne contre elle-même, voire même protéger les autres personnes - notamment si la personne saoule prend sa voiture (les accidents de la route) . Pour le reste, effectivement mieux vaut en rire.

Par contre, pour l’ UE, là c’ est la dictature qui sort de terre.

11/09/2025 06:50 par Jclaude

Je pense qu’une précision s’impose, relativement à un autre contributeur.

L’ANARCHIE n’est pas du tout ce qu’il avance. C’est un système très démocratique, où il n’y a aucune hiérarchie, ce qui induit que chaque décision est discutée et votée par ceux qui sont concernés. Bien entendu, ce système n’a pas de lois. En revanche il est contraignant puisque chaque décision est collective localement. Ne pas mélanger avec anomie , qui est effectivement le signe d’un très grand désordre.

Ce n’est pas pour rien que le grand géographe Élisée Reclus avait affirmé « L’Anarchie est la plus haute expression de l’Ordre ». En revanche, ce n’est pas le système le plus facile, car il engage TOUS les citoyens dans une démarche réellement démocratique. Pas de traînards se reposant squr les actions des autres.

(sans vouloir être mauvaise langue, ce qui se passe actuellement dans notre pays ne ressemblerait-il pas à l’anomie ? Quand UNE seule personne décide pour TOUT, en fonction de sa seule satisfaction, il pourrait difficilement en être autrement)

11/09/2025 09:53 par Auguste Vannier

L’Insignifiance et l’absurdité , relèvent désormais de la routine .
Sur un petit et joyeux barrage filtrant ce 10 Septembre, une jeune femme est interpelée et menacée d’infraction par 4 gendarmes parce qu’elle a dénudé un court instant ses seins en dansant face aux automobilistes de passage. Motif énoncé sérieusement par un jeune officier : exhibition sexuelle !

11/09/2025 13:08 par D.Vanhove

"Une nation dirigée par une classe politique dangereusement absurde"...

au vu de tout ce à quoi nous assistons depuis ces dernières années, on pourrait aisément inverser 2 termes du titre en : "Une nation dirigée par une classe politique absurdement dangereuse"

mais bon, peu importe... les temps qui viennent s’annoncent des plus sombres pour l’occident (et l’Europe en particulier)

12/09/2025 22:36 par Vania

@Auguste V Bien que la réaction des gendarmes est illogique, celle de la jeune femme l’est aussi. Montrer ses seins ! Révolutionnaire ??? Pff ! Quelle idiotie !!

