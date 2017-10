1917-2017. (I) Face à la grande boucherie

Depuis l’âge de 20 ans, j’ai été nourri des analyses marxistes-léninistes sur la guerre et je les partage totalement. En conséquence, j’adhère à l’analyse de Bruno Guigue sur la guerre de 14 et à la notion de "guerre impérialiste". Cette analyse est d’ailleurs semblable à celle d’Annie Lacroix-Riz (historienne pour qui j’ai la plus haute admiration). N’étant pas théoricien mais homme du réel et de la pratique, au-delà de mon adhésion, je me pose cependant quelques questions que les progressistes abordent peu.

Voici la première : Les rivalités entre pays impérialistes et les super-profits liés à la guerre expliquent parfaitement les CAUSES de la guerre. Cela dit, que fait-on quand la guerre a effectivement commencé, que les Allemands (Eh oui, prolétaires comme nous mais bottés et casqués) occupent 10 départements, sont devant Verdun et s’apprêtent à remporter la victoire ? Faut-il capituler et remettre notre sol, notre nation et notre souveraineté à l’impérialisme allemand vainqueur tandis que l’impérialisme français, vite consolé, s’attablera avec le suzerain pour la suite du festin ? Faut-il, au contraire défendre la patrie, quitte à faire le jeu de l’union sacrée ?

Le discours de gauche sur la guerre de 14, si pertinent pour examiner ses causes, détourne ensuite le regard de la réalité de la situation créée par la guerre après son déclenchement. En 1916, il y a un attaquant et un défenseur, un envahisseur et un envahi qui sera asservi et perdra sa souveraineté. Il n’y a pas seulement des prolétaires de part et d’autre victimes du capitalisme. Le discours sur la "grande boucherie" ou sur le "massacre" de Verdun n’est pas faux en soi mais il esquive les réalités militaires d’une invasion. Il efface les immenses sacrifices du citoyen-soldat, le poilu, pour défendre la nation une fois qu’elle est effectivement envahie et effectivement en danger. Il est à noter que les gouvernements européistes de ces dernières décennies adoptent une démarche parallèle. Ils présentent 14, eux aussi, comme un grande boucherie dans laquelle les frères allemands et français ont été entraînés, non pas bien sûr par le capitalisme, mais par un enchaînement diabolique. Et ils font flotter le drapeau allemand sur Douaumont. 14, pour eux, c’est la douloureuse naissance de l’UE ! Quant aux réalisateurs de documentaires TV et de films sur la guerre de 14, les voilà devenus internationalistes, plaignant tout à la fois l’Allemand et le Français et célébrant les fraternisations par dessus les tranchées.

Seconde question : Pourquoi la deuxième guerre mondiale n’est-elle pas traitée de la même façon ? Pourquoi n’est-elle pas considérée comme une vaine grande boucherie dans laquelle Français, Anglais, Italiens, Allemands, Américains, Soviétiques, Japonais ... seraient mélangés comme victimes de l’impérialisme ?

Que je sache, la guerre de 40 était aussi le parfait exemple de la guerre impérialiste. Et tous ces peuples ont effectivement été victimes de l’impérialisme.

Pourtant, pour 40, l’analyse de gauche dérape et fait de ces peuples les victimes du nazisme. Le nazisme devient alors une exception, une sorte de cas de force majeure qui transcenderait la "guerre impérialiste", générerait une guerre "juste" et dédouanerait en quelque sorte le capitalisme alors le nazisme n’est, en fait, que capitalisme XXL.

Du coup, le discours sur 40 est fort différent : la Résistance est (à juste titre) célébrée, le drapeau allemand ne flotte pas sur les plages du débarquement, Omaha beach n’est pas vue comme un "massacre" comme Verdun et (pour ceux qui à gauche ne sont pas anti-soviétiques) la "Grande Guerre Patriotique" de l’URSS est révérée.