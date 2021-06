Biélorussie : le piège d’un autre Maidán

En fait, les États-Unis et leurs pays clients (Pologne, Lituanie, République tchèque) se préparent à la déstabilisation depuis des mois, en brandissant la prétendue défense de la liberté et de la démocratie qu’ils ont utilisée, à leur convenance, en d’autres occasions.

Les campagnes contre le Belarus viennent de loin, qualifiant Loukachenko de "dernier dictateur d’Europe", ignorant le soutien populaire qu’il entretient et la tenue d’élections, preuve agaçante et discréditée par le recours au dossier interventionniste : si les résultats électoraux sont au goût de Washington, les élections sont impeccables ; sinon, elles répondent toujours à la manipulation d’un gouvernement qui devrait être renversé. L’obsession américaine et européenne pour le Belarus provient du fait que le pays a conservé une grande partie des conquêtes sociales soviétiques, telles que la santé et l’éducation, ainsi que la propriété publique de la plupart des entreprises du pays. Cependant, les plans néolibéraux et l’ambition impérialiste ne sont pas nouveaux : les sanctions et les pressions des gouvernements occidentaux remontent aux années Bush et font partie des plans de déstabilisation et de changements violents de gouvernement qui ont été mis en œuvre en Géorgie, en Ukraine, au Kirghizstan, en Moldavie, au Kazakhstan et dans d’autres anciennes républiques soviétiques.

Dans cette nouvelle crise, l’implication de la Pologne, de la Lituanie et de la République tchèque est notoire, et se nourrit, en toile de fond, de l’action des États-Unis, avec l’"information" de Radio Free Europe-Radio Liberty (qui est allée jusqu’à qualifier de "philanthrope" le banquier d’opposition corrompu Viktar Babarika), le financement de l’opposition de droite et libérale du pays, et la formation de groupes d’intervention pour créer le chaos. Les secteurs occidentaux les plus extrémistes ont même demandé l’implication de l’OTAN dans la crise biélorusse.

Les médias conservateurs, et certaines forces de gauche qui ont cédé à la campagne de propagande menée à Washington et à Bruxelles, ont décrit les protestations après les élections comme étant pacifiques, ce qui ne correspond pas à la réalité. Au-delà du fait que d’autres questions pertinentes nécessitent des éclaircissements (comme la présence des mercenaires russes de Wagner arrêtés à Minsk, et dont la présence ne peut être exclue comme étant le résultat d’un plan des services secrets ukrainiens), les gouvernements occidentaux exigent la passivité de la police biélorusse, considérant toutes les protestations comme pacifiques malgré les actions évidentes des groupes nazis et des détachements d’extrême droite, qui complètent les protestations de l’opposition libérale pour créer des poches de chaos à Minsk et dans d’autres villes, et qui ont même conduit à la création de groupes de femmes en blanc, pour imiter les campagnes contre Cuba, en essayant de créer une autre Maidán qui justifierait l’application de nouvelles sanctions, le harcèlement politique et diplomatique, et qui pourrait finalement servir de déclencheur pour renverser le gouvernement Loukachenko.

Malgré les déclarations de Washington et de Bruxelles, qui adoptent toujours le vêtement vertueux et hypocrite des revendications démocratiques, le plan promu par les États-Unis et soutenu par les gouvernements satellites de Pologne, de Lituanie et de la République tchèque, a l’ambition de répéter le scénario réussi qu’ils ont déjà appliqué lors du coup d’État de 2014 en Ukraine, qui a porté au pouvoir un gouvernement d’extrême droite et a déclenché la répression contre la gauche ukrainienne et la guerre dans l’est du pays.

L’Union européenne, qui a collaboré et apporté un soutien logistique et diplomatique aux putschistes de Kiev en 2014, qui a soutenu un gouvernement avec des ministres néo-nazis et qui s’est abstenue de condamner les élections ukrainiennes ultérieures qui se sont déroulées dans un climat de terreur, avec des gangs d’extrême droite qui ont lynché et assassiné des membres de partis de gauche, et qui aujourd’hui ne se préoccupe pas du désastre humanitaire que ses partenaires ont fait subir à l’Ukraine, ni des régimes en place en Géorgie ou en Azerbaïdjan, considère désormais que les élections biélorusses n’ont été ni libres ni équitables", bien qu’il se soit abstenu de présenter des preuves et des témoignages. L’Union européenne n’a pas la crédibilité nécessaire pour s’accorder le statut de tribunal de bonne pratique démocratique, surtout lorsque parmi ses membres il y a des États, comme les États baltes, qui gardent une partie de leur population sans droits de citoyenneté.

La crise biélorusse et la tentative de relance de Maidan n’ont rien à voir avec la liberté et la démocratie. Au bas de l’échelle se trouvent les États-Unis qui, d’une part, poursuivent leur déploiement militaire en Europe de l’Est, harcelant la Russie, et d’autre part, stimulent les centres de crise aux frontières de la Russie, déstabilisant des gouvernements gênants pour compléter le siège, avec deux objectifs : D’une part, briser l’union politique entre Moscou et Minsk, qui tentent d’avancer vers un État unifié, sabotant le projet stratégique russe de reprise des liens historiques avec les anciennes républiques soviétiques, et imposant à terme un régime de clientèle à Minsk, similaire à celui de l’Ukraine ; d’autre part, entraver le développement de la nouvelle route de la soie chinoise qui a en Biélorussie l’une de ses principales branches pour assurer le transit et le développement commercial entre la Chine et l’Europe. Le vieil et misérable impérialisme américain ne s’est pas converti à la liberté.

Le Parti communiste espagnol exige que l’Union européenne ne contribue pas à la déstabilisation de la Biélorussie et que les pays membres acceptent les résultats des élections présidentielles. En outre, le PCE considère que l’Union doit œuvrer à la création d’un nouveau climat de coopération en Europe de l’Est, auquel ne contribuent pas les opérations de harcèlement et les plans de renversement des gouvernements décidés à Washington. En même temps, le Parti communiste espagnol condamne l’hypocrisie et l’interventionnisme des États-Unis en Biélorussie et en Europe qui, au mépris des règles de coexistence entre les pays et suivant les anciennes pratiques impériales, tentent de renverser les gouvernements afin d’imposer des régimes clients et de maintenir leur hégémonie sur le continent européen.

PARTI COMMUNISTE D’ESPAGNE (PCE ) 13/08/2020 source : https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9512

PS. LGS a changé (17/8/2020) la photo du logo dont on nous a signalé que la légende était peut-être erronée.