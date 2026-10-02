Avec l’achèvement du retrait des forces des États-Unis d’Irak, se clôt un chapitre qui s’est prolongé pendant plus de deux décennies de présence militaire américaine dans le pays. Mais le retrait des forces ne signifie pas nécessairement un recul de l’influence des États-Unis en Irak. Une chose est le retrait militaire, une autre est l’influence.

En pratique, les États-Unis n’abandonnent pas complètement l’Irak au sens politique ou économique, et possèdent encore d’importants outils d’influence acquis par les accords qu’ils ont signés avec l’État irakien, par les relations économiques et leurs relations avec les institutions étatiques, outre une influence diplomatique qui n’est pas nécessairement liée à la présence de forces militaires sur le terrain.

Le retrait militaire pose une question fondamentale : ce que nous assistons aujourd’hui est-il exactement le processus dont a parlé l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, après l’assassinat du général Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi Al Muhandis au début de 2020 ?

Le 5 janvier 2020, quelques jours après l’opération d’assassinat à l’aéroport de Bagdad, Sayyed Nasrallah a déclaré clairement que la véritable réponse à l’assassinat ne consistait pas à attaquer des civils américains ni en une réponse militaire limitée, mais à « expulser les forces des États-Unis d’Irak et de la région ».

Sayyed Nasrallah est allé encore plus loin en affirmant que le « minimum » comme réponse à l’assassinat était de mettre fin à la présence militaire nord-américaine en Irak. Il a ajouté que les Américains découvriraient qu’ils « ont perdu l’Irak après avoir tué Soleimani et Al Muhandis, alors que leur objectif en les assassinant était exactement le contraire ».

L’importance du discours de 2020 réside dans le fait qu’il a transféré la confrontation du niveau de la réponse militaire directe au niveau de la dispute sur la légitimité même de la présence américaine, et a converti le débat sur la présence américaine en une question de souveraineté et de légitimité politique en Irak.

Immédiatement après l’assassinat, la question de la présence américaine est devenue un axe fondamental de la vie politique irakienne, et le Parlement de cette nation a voté une résolution demandant la fin de la présence de forces étrangères dans le pays, tandis que les bases américaines ont été soumises à une pression politique et sécuritaire constante durant les années suivantes, jusqu’à la signature des accords qui ont abouti aujourd’hui au retrait militaire d’Irak.

Objectivement, on peut dire que le retrait américain d’Irak d’aujourd’hui est le résultat de plusieurs facteurs complexes, parmi lesquels le changement dans la stratégie globale de Washington.

Depuis des années, les États-Unis s’orientent vers une réduction de leur implication militaire directe au Moyen-Orient et vers une concentration sur la compétition avec la Chine et les grandes puissances.

Les administrations américaines successives ont également adopté l’idée de mettre fin aux « guerres longues » qui ont épuisé les ressources de la nation nord-américaine pendant des décennies.

Partant de la vision américaine de la région, des avancées technologiques et des pressions sur les bases militaires, il est difficile de contempler le retrait d’Irak en marge du retrait qui l’a précédé en Syrie, car les deux événements semblent faire partie d’un processus stratégique plus large fondé sur la réduction de la présence militaire américaine directe, dans un contexte d’augmentation du coût de protection des forces et bases des États-Unis et d’accroissement des risques associés à leur présence.

L’Irak et la Syrie n’ont pas été deux scénarios séparés, mais ont constitué pendant des années un espace opérationnel interconnecté dont l’objectif était de combattre les organisations extrémistes, de surveiller les corridors frontaliers et d’influencer les équilibres de pouvoir régionaux.

Cependant, l’existence de raisons américaines pour le retrait n’élimine pas le fait que les forces opposées à la présence américaine ont œuvré pour atteindre le même résultat. C’est pourquoi la question importante à ce moment est : qui est le plus grand bénéficiaire politique et stratégique ?

Sur le plan interne, on peut dire que les factions irakiennes qui ont brandi le slogan d’expulser les Américains se considèrent gagnantes politiquement et moralement. Ces forces ont mené une longue bataille sous ce slogan précisément, et considèrent que la sortie des forces américaines représente la réalisation d’un objectif pour lequel elles ont travaillé pendant de nombreuses années.

Au niveau régional, il est difficile d’ignorer que le développement actuel coïncide avec l’un des objectifs stratégiques que l’Iran a poursuivis depuis 2003 : mettre fin à la présence militaire américaine permanente à ses frontières occidentales.

C’est pourquoi plusieurs analystes occidentaux reconnaissent que le retrait élimine une force qui constituait un élément d’équilibre face à l’influence iranienne à l’intérieur de l’Irak.

En conclusion, il est très probable que la « coexistence » des influences américaine et iranienne reste en vigueur en Irak. Que l’on considère le retrait comme le résultat des pressions des forces opposées à la présence américaine ou comme le fruit d’un changement dans les priorités stratégiques américaines, il reste un fait difficile à ignorer : six ans après l’assassinat de Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi Al Muhandis, les forces américaines sont sorties d’Irak.

Quant au jugement définitif sur qui a gagné et qui a perdu, il ne sera pas déterminé par le moment même du retrait, mais par la forme que prendra l’Irak dans les années à venir. Si l’État irakien parvient à tirer parti du retrait pour renforcer sa souveraineté, construire ses institutions et éviter de devenir un théâtre de conflit permanent, l’Irak sera le plus grand bénéficiaire de ce moment historique. Mais si le retrait conduit à des vides sécuritaires ou à un plus grand déséquilibre dans les équilibres internes, l’acquis de souveraineté peut se transformer en nouveaux défis.