Le livre illustré sur les Gilets jaunes

Comme Prométhée...

Comme Prométhée, les Gilets Jaunes méritent le titre de bienfaiteurs de l’humanité... Si pour Prométhée nous étions dans la légende avec les Gilets Jaunes nous sommes dans la réalité.

Les conquis sociaux de la France -arrachés par les luttes des résistants- gênaient le système capitaliste qui voulait une victoire par Ko de la classe dominante sur la classe laborieuse : de celles et ceux qui se lèvent tôt, font tourner la machine, permettent des profits sans précédent, multiplient les richesses des riches et les milliards des milliardaires...

Macron l’opportuniste et serviteur idéal pour les patrons est fait président -et doté d’une écrasante majorité de dépités- était missionné par les décideurs du monde capitaliste, par les Etats-Unis, l’Europe et Israël pour jouer ce rôle de briseur des foyers de résistance et de « dé-tricoteur » des conquis sociaux...

A peine « élu » Macron appuie sur l’accélérateur pour aller vite, très vite pour assommer les gens et les empêcher de réagir...Il gouverne par décrets.

Berger joue -à fond- la collaboration, Martinez -qui a appelé à voter Macron, quelle horreur ! - est dans une surprenante modération... et les opportunistes de tous bords ont abandonné la lutte des classes pour la course aux places.

Macron se voyait en Jupiter, pensait que tout lui était permis et qu’il pouvait tout faire... Sûr de lui, il balaye d’un revers de main les règles et fondements institutionnels, humilie et marginalise les élus de la République et les « gueux », il les traite de haut, assume même -avec une suffisance indécente- le fait de ne rater aucune occasion pour leur manifester son mépris et de les injurier en public... Jusqu’à ce fameux défi : « qu’il viennent me chercher » !

Les Gilets Jaunes ont décidé de relever ce défi, de prendre leur destin en main, d’aller chercher Jupiter pour ramener sur terre.

Macron fait semblant de reculer mais ne cède rien sur le fond à propos du partage des richesses, des avancées démocratiques et décide de mener une guerre contre les Gilets Jaunes : des morts, des éborgnés, des mutilés, des milliers de personnes tabassées, gazés et des centaines d’embastillés.

Comment céder alors que but est de ne pas toucher aux profits, aux privilèges des gâtés de la république ? Le but est de maintenir le fait accompli avec une main d’œuvre bon marché malléable et corvéable à merci, de mettre un terme à la solidarité et d’institutionnaliser la charité.

Si les Gilets Jaunes gagnent -et ils vont gagner- cela aura un impact certain sur l’amélioration des conditions de vie non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde...

Macron va céder et doit payer pour tous les crimes commis...

Nous n’avons d’autres choix que de poursuivre le combat ; nous le devons à nos morts, à nos mutilés à vie, à nos retraités maltraités, à nos jeunes humiliés et dont l’avenir est menacé...

Si les Gilets Jaunes ont été attaqués et traités de tous les noms par tous les lobbies profiteurs du système, si l’Europe et la fameuse « communauté internationale » observent un silence coupable sur la répression sauvage qui a touché les Gilets Jaunes... c’est parce ce combat des GJ menace les intérêts des capitalistes qui rêvent encore et toujours de voir les peuples à genoux !

Le un centième de cette répression aurait touché le Venezuela ou un pays qui dérange les intérêts des dominants, une intervention militaire aurait été envisagée !

Par leur courage et détermination et pour leurs sacrifices énormes qui forcent l’admiration, les Gilets Jaunes -qui font plus que résister à un système puissant- méritent le titre de bienfaiteurs de l’humanité.

HB