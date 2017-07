VENEZUELA : le bain de sang approche. Que fait la gauche internationale ?

Entièrement d’accord. Si certaines politiques de Maduro comme son extractivisme autoritaire sont hautement condamnables, il n’en reste pas moins que les avancées sociales du chavisme sont une réalité dont les gauches occidentales devraient s’inspirer. Une des premières réalisation du chavisme est que Chavez comme Maduro ont été porté au pouvoir par une large alliance qui va des sociaux-démocrates à l’extrême-gauche.

À l’opposé, l’histoire de la gauche occidentale est l’histoire de ses divisions, à tel point que quand Chavez avait appelé à une nouvelle internationale, la majorité de notre gauche lui avait rit au nez, préférant ainsi ses divisions et son électoralisme petit bourgeois et consensuel.

Au niveau local ce n’est pas mieux. Je milite dans un mouvement d’aide aux migrants qui prône la désobéissance civile. Le plus difficile consiste à faire le lien dans notre communication entre la politique actuelle de la Suisse qui est le pays qui renvoie le plus de migrants en vertu des accords Dublin et la politique de la Suisse des années 30 qui fut le premier pays à apposé des "J" sur le passeport des juifs pauvres, ceci alors qu’aujourd’hui comme hier elle déroule le tapis rouge et offre des procédures d’admissions accélérées aux migrants riches. Le plus difficile est aussi de faire le lien entre la politique migratoire de la Suisse et sa politique de vente d’armes, financière, de paradis fiscal pour multinationales et riches oligarques.

Cette difficulté vient du fait que trop de gens dans ce collectif sont proches de la gauche institutionnelle, laquelle a depuis longtemps mis de côté son internationalisme et son anti-impérialisme sous prétexte, je cite, que "Ce n’est pas porteur." ! Ce qui implique un conflit entre l’action de désobéissance civile et les attentes totalement conformistes de ces militants,. et toutes les pertes d’énergie qui découlent de ce conflit. De plus il règne une confusion totale chez ces gens entre élargissement des soutiens et efficacité des actions. En effet un langage bien construit est rationnel est toujours interprété en fonction du cadre de référence de l’auditeur. Ce qui implique qu’il ne convainc que celles et ceux qui le sont déjà. Et même si ceux-ci vont signer des pétitions, la plupart l’aurait fait de toutes façons. À l’opposé, faire le rapprochement entre les différentes politiques, ou toute autre forme d’action qui perturbe le discours officiel, à l’avantage d’interpeller les auditeurs, ce qui les poussent à la réflexion (ou fait péter un câble en direct aux fachos, ce qui les ridiculisent).

Ce qui se passe au Venezuela est une chance pour la gauche d’ici. C’est l’occasion pour elle de sortir de sa torpeur électoraliste et de retrouver ses valeurs anti-impérialistes et internationalistes. Pour que cela se fasse, il est indispensable que les militants s’organisent et secouent les appareils de leurs organisations. Qui aime bien châtie bien ! Donc Indignez-vous !