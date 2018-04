YouTube interdit à 28 pays de regarder une vidéo exposant la violence d’Israël contre les manifestants. (The Canary)

YouTube a empêché 28 pays [dont la France - NdT] de regarder une vidéo de deux journalistes qui dénoncent l’occupation israélienne. La présentatrice d’Empire Files Abby Martin a interviewé l’auteur Max Blumenthal, qui a également critiqué la violence des militaires israéliens contre les manifestants palestiniens. L’émission a été diffusée sur le réseau latino-américain teleSUR English.

YouTube, propriété de Google, affirme que la plate-forme Internet a interdit la vidéo dans 28 pays parce qu’elle viole les "lois locales". La plupart des pays où YouTube a bloqué l’accès à la vidéo sont européens. Ailleurs, YouTube a ajouté un avertissement à la vidéo et bloqué toutes les fonctions interactives :

"Il n’y avait absolument rien d’illicite"

Mais Blumenthal, auteur de The 51 Day War : Ruin and Resistance in Gaza, a déclaré :

Le journaliste a déclaré que ses motivations étaient "une forte opposition à la discrimination systémique d’Israël à l’encontre des Palestiniens" et "l’attachement à l’égalité des droits pour tous".

Faire la lumière sur les actes récents de l’armée israélienne

La vidéo d’Empire Files, téléchargée en novembre 2015, attire l’attention sur la politique d’Israël concernant les manifestations palestiniennes.

Le 30 mars 2018, les forces armées israéliennes ont tiré sur des Palestiniens manifestant à Gaza. Au moins 17 personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées.

Dans la vidéo interdite, Blumenthal parle à l’animatrice Abby Martin au sujet d’une présumée politique de "tirer pour estropier" :

Il semble qu’Israël continue d’agir de la sorte en 2018. Après la fusillade du 30 mars, l’armée israélienne a envoyé un tweet :

Le tweet a disparu depuis.

