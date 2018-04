"Le camp du droit" : entre imposture et perversion

Croire qu’Israël dicte la politique de l’Empire est une erreur. Le sionisme politique est une invention chrétienne un siècle avant que des juifs la reprennent à leur compte avec Herzl. Ensuite nous avons les accords Blafour qui ouvrent la Palestine à la colonisation sioniste. Puis les USA ont remplacé les anglais comme principal souteneur de l’entité sioniste. D’après Herzl, le projet sioniste est une entreprise de colonisation, colonisation favorisée dès le premier jour et encore aujourd’hui par l’occident. Que l’occident favorise et soutient la version juive des colonisations signifie simplement qu’il laisse faire le sale boulot aux sionistes et aussi que depuis la fondation de l’état sioniste, cette entité sans frontière, Israël est la principale base militaire occidentale au Moyen Orient. ça c’est pour l’axe militaire et politique.

Il y a un autre axe, le religieux. Les fous de dieu chrétiens, que l’on peut aussi appeler les chrétiens millénaristes ou fondamentalistes, voient dans la création d’Israël le meilleur moyen pour hâter le retour du Christ vengeur de l’apocalypse, lequel va liquider tous ses ennemis dont les juifs. Leur support à Israël cessera donc le jour où les sionistes auront réalisés le grand Israël du Nil au Jourdain. Donc là aussi, les sionistes ne font que faire leur sale boulot, ils leur économisent une croisade.

En pratique et comme lors de la traite des noirs (ce qui nous renvoie encore plus loin dans le passé) l’alliance du mal est composée des pires des musulmans, des pires des juifs et des pires des chrétiens. En effet, ces 3 religions sont millénaristes et donc elles ne peuvent que avoir des fondamentalistes complètement tarés et sans scrupules. En pratique aussi, le seul mouvement de la résistance palestinienne dont les chefs ne soient pas des bourgeois qui se réfèrent constamment à un dieu de l’apocalypse est le FPLP, ce qui implique que je me garderais bien d’idéaliser le Hezbollah. Le fondamentalisme musulman a été encouragé par l’impérialisme occidental dès les premiers signes de nationalisme arabe, les Frères musulmans comme tous les mouvements non laïcs qui ont suivi sont le fruit de cette politique qui consiste à favoriser le fondamentalisme.

La réalité est que malheureusement les arabes ont troqué le keffieh contre le tchador et qu’aujourd’hui, à la place de combattre l’Empire, ils s’entretuent au nom d’Allah. La guerre syrienne c’est d’abord ça : les gens s’entretuent et quelque soit le salaud à la manoeuvre, le peuple trinque.

Après c’est sur que la guerre de Syrie peut sembler être une victoire de l’axe anti-sioniste contre l’Empire. D’abord elle n’est pas finie et il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée (c’est un vieu dicton, en occident nous n’élevons que rarement les ours, nous préférons vendre leur peau, et pour cela il faut les tuer.). Ensuite c’est une victoire à la Pirus, mais cela nous ne pouvons en blâmer que l’Empire qui jette tous ses moyens pour remodeler le Moyen-Orient, c’est à dire détruire les états arabes pour les transformer en bantoustans.

Enfin, c’est sur que je souhaite la défaite de l’Empire, mais ce n’est pas en surestimant l’importance d’Israël dans les prises de décision de l’Empire que l’on fait autre chose que rendre l’histoire intelligible. Les sionistes sont les exécutants de la politique impérialiste occidentale, rien de plus. Ce sont eux qui font le sale boulot. On a pu le voir à d’autres occasions quand par exemple les USA ne peuvent vendre des armes à un état qu’ils qualifient de voyou, c’est Israël et la Mossad qui s’en chargent.