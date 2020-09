Afin de favoriser la réconciliation nationale, le président Maduro amnistie plusieurs putschistes de l’opposition

Chavez a souvent cité Bolivar : « A chaque conspiration succédait un pardon, et à chaque pardon succédait une conspiration qui à nouveau était pardonnée ». Malheureusement c’est ainsi au Venezuela depuis le coup d’état de 2002, Chavez a amnistié les putschistes et ensuite ceux-ci ont recommencé à conspirer et ça dure depuis 2002. Le Venezuela est le paradis des conspirateurs.

Exemples : Freddy Guevara, il y a quelques années on pu le voir donner des ordres à des émeutiers (voir la vidéo), depuis il se planque dans l’ambassade du Chili. Lorent Saleh, qui suivit un entrainement avec les paramilitaires colombiens, libéré puis expulsé en Espagne. Ivan Simonovis, ex commissaire qui ordonnât à la police de tuer des chavistes lors du coup d’état de 2002 (et donc responsable de meurtres), initialement condamné à 30 ans de prison (la peine maximale) il ne passa que 12 ans en prison avant d’être envoyé en détention à domicile pour raison de santé, ensuite il s’évada en 2019 et on a pu le voir dans le bureau de Trump. Daniel Ceballos, maire ayant participé des émeutes, libéré lui. Leopoldo López, condamné à 13 et 9 mois pour tentative de coup d’état, évadé après qu’il ait été mis en détention domiciliaire. Juan Requesens (allez voir sur sa fiche wikipédia, on le voit en photo avec des émeutiers juste à côté de lui) arrêté pour son implication dans la tentative d’assassinat contre le président Nicolas Maduro en 2018, aujourd’hui en détention domiciliaire (j’ai posté une photo de lui et de Macron ici dans un commentaire). Yon Goicoechea arrêté en 2016 pour possession d’1,3 Kg d’explosif et relâché en 2017. Il y a aussi Juan Guaido qui est en liberté (là ça se comprend il fait plus de dégâts à la droite en liberté qu’emprisonné). Le Venezuela est le paradis des conspirateurs. En comparaison les pays européens et les Etats-Unis sont impitoyables avec leur opposants, allant même jusqu’à les assassiner sans procès (Cointelpro, GAL, massacre d’Ouvéa, etc) où leur mettre de lourdes peines de prison (Julian Assange, Georges Ibrahim Abdallah, Mumia Abou Jamal, Léonard Pelletier, Manuel Pérez Martinez, prisonniers politiques turcs (comme les chanteurs du Groupe Yorum Ibrahim Goçek et Elim Bölek ou l’avocate Ebru Timtik morts en grève de la faim) etc).

Évidemment les médias capitalistes qualifieront de "prisonniers politiques" ces putschistes, terroristes, assassins, corrompu, traitres à la patrie, etc.

Cette amnistie a été assez critiqué. Parce qu’en fait oui il y a bien des prisonniers politiques au Venezuela, mais ils sont chavistes. Dans tout processus politiques des opportunistes s’infiltrent et sont corrompus et quand des chavistes honnêtes dénoncent la corruption ils peuvent finir en prison comme par exemple Aryenis Torrealba et Alfredo Chirinos. Il y a aussi le fait que le tribunal suprême de justice a changer arbitrairement la direction de parti révolutionnaires comme le PPT et le parti Tupamaro qui voulait se présenter indépendamment du PSUV lors des prochaines législatives.