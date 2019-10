Appuyé par 105 pays, Maduro choque gravement Le Monde

Un petit souvenir qui nous a tant émus et continue à nous émouvoir ( Original : "No nos moveran" chanté par Joan BAEZ) et qui est

d’actualité plus que jamais :

Je suis né avec toi, frère

Donnez-moi votre main de la zone profonde de votre douleur disséminée

Vous ne reviendrez pas du bas des rochers

Vous ne reviendrez pas du temps souterrain

Votre voix endurcie ne reviendra pas

Vos yeux percés ne reviendront pas

Je viens parler par ta bouche morte

À travers la terre rassemblent toutes les lèvres renversées silencieuses

Et du fond, raconte-moi toute cette longue nuit

Comme si j’étais avec toi ancré

Dis-moi tout, chaîne par chaîne, lien par lien, et pas à pas

Affûtez les couteaux que vous avez conservés

Mets-les sur ma poitrine et dans ma main

Comme une rivière de rayons jaunes

Comme une rivière de tigres ensevelis

Et laisse-moi pleurer des heures, des jours, des années, des âges aveugles, des siècles stellaires

Donne-moi le silence, l’eau, l’espoir

Donne-moi le combat, le fer, les volcans

Attache moi les corps comme des aimants

Va dans mes veines et ma bouche

Parle pour mes mots et mon sang

Non, non, ils ne nous émeuvent pas ! Non, ils ne nous émeuvent pas

Comme un arbre ferme au bord de la rivière

Ils ne vont pas nous déplacer

Unis dans la lutte, ils ne nous émeuvent pas

Unis dans la lutte, ils ne nous émeuvent pas

Comme un arbre ferme au bord de la rivière

Ils ne vont pas nous déplacer

Non, non, ils ne vont pas nous déplacer ! non non ils ne nous feront pas bouger

Comme un arbre ferme au bord de la rivière

Ils ne vont pas nous déplacer

Unis dans la grève, non, non, ils ne nous feront pas avancer

Unis dans la grève, non, non, ils ne nous feront pas avancer

Comme un arbre ferme au bord de la rivière

Ils ne vont pas nous déplacer, ils ne vont pas nous déplacer