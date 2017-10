Les données du développement économique chinois depuis 2012

Les Français (le sait-on ici ?) occupent une place de choix dans le cœur des Chinois. Les Chinois, chez nous, par suivisme de nos élites soudées aux USA, par le parti pris de nos médias, sont largement méconnus, voire vus avec la condescendance d’une puissance qui raisonne encore avec les codes de l’ère coloniale, ceux « du temps béni des colonies ». Parfois, trop souvent, des Français sont persuadés que, hors de l’Hexagone et hormis quelques pays d’Europe et les USA, il ne se trouve que des individus et des peuples d’un rang secondaire.

En septembre, j’ai dialogué à Caracas avec Thierry Deronne, un intellectuel vénézuélien qui m’a assuré « qu’on n’a encore rien dit du Venezuela ». L’affirmation était osée puisque, depuis des mois, les médias du monde entier en parlaient chaque jour. Chez nous, le leader de la France Insoumise et ses collaborateurs ne pouvaient participer à un débat, répondre à une interview, sans être interrogés (in fine, « réponse en 30 secondes ») sur la situation au Venezuela et sur le type de système politique de ce pays. Thierry Deronne a précisé ainsi sa pensée : « La vitesse de projection des Européens sur notre réalité est due parfois à leur histoire de domination, à l’excès de théorie, aux besoins de plus-value idéologique de certains courants politiques ou à la « négociation science-po » avec le pouvoir médiatique. Soyons plus humbles, plus attentifs à « l’autonomie du réel ».

On pourrait projeter son constat sur la Chine et apprécier le taux de moins-value dont Le Grand Soir va être affecté « En suivant les ch’mins qui ne mèn’nt pas à Rome ». Car « Les brav’s gens [lire : les médias] n’aiment pas que/L’on suive une autre route qu’eux… »

Je suis allé plusieurs foie en Chine. J’en ai tiré la conclusion qu’il n’est pas utile d’importer chez nous leur système politique, social, syndical, médiatique, mais qu’il n’y a pas lieu de mentir sur ce pays ou de cacher la vérité. C’est pourtant ce que font chez nous des plumitifs de milliardaires qui savent comment déparler de la Chine pour faire carrière. Et tant pis si tel n’est pas l’intérêt de nos deux peuples.

LGS aura bientôt l’occasion de publier des informations sur le 19e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui s’est tenu du 18 octobre au 24 octobre 2017. Dans l’immédiat, nous pouvons donner à lire le rapport du Bureau national des statistiques (BES) chinois sur les résultats économiques de la Chine depuis le précédent congrès (fin 2012).

Maxime VIVAS

Données et les statistiques du rapport

— La croissance du PIB s’est développée avec un taux annuel de 7,2% durant la période 2013-2016, par rapport à la croissance mondiale de 2,5% et à celle de 4% des économies en voie de développement.

— Calculé avec des prix constants, le PIB de 2016 a augmenté de 32% par rapport à 2012.

— La proportion du PIB chinois dans l’économie mondiale a atteint 15% en 2016, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2012.

— La contribution moyenne de la Chine à la croissance mondiale pendant la période 2013-2016 était supérieure à 30%, la plus importante parmi tous les pays et supérieure à la contribution totale des Etats-Unis, de la zone euro et du Japon.

— Le PIB par habitant a atteint 53.980 yuans (7.939 dollars) en 2016, en hausse de 29% par rapport à 2012 après un ajustement en fonction de l’inflation, représentant une croissance annuelle moyenne de 6,6%.

— Le revenu national brut (RNB) par habitant est passé de 5.940 dollars en 2012 à plus de 8.000 dollars en 2016. Le classement du RNB par habitant chinois a progressé de la 112e place en 2012, à la 96e en 2015, selon des statistiques de la Banque mondiale.

— Entre 2013 et 2016, l’industrie des services a progressé avec un taux annuel de 8%. La part de la production des services dans le PIB est passée de 45,3% en 2012 à 51,6% en 2016.

— La contribution de la consommation finale à la croissance économique est passée de 47% en 2013 à 64,6% en 2016.

— Le ratio des habitants urbains permanents dans la population totale a atteint 57,35% fin 2016, contre 52,57% fin 2012.

— Les dépenses pour la recherche et le développement ont augmenté de 50,5% par rapport à 2012 pour atteindre 1.550 milliards de yuans en 2016. La part de ces dépenses dans le PIB est passée de 1,91% à 2,08% durant la même période.

— La production de céréales a atteint 621,44 millions de tonnes en 2015, en augmentation pour la 12e année consécutive. La production en 2016 a légèrement baissé pour atteindre le niveau le deuxième plus élevé dans l’histoire, à savoir 616,25 millions de tonnes.

— La Chine possédait 124.000 kilomètres de chemins de fer en opération en 2016, contre 98.000 kilomètres fin 2012, et la longueur des chemins de fer à grande vitesse en opération a augmenté pour passer de moins de 10.000 kilomètres à plus de 22.000 kilomètres, soit le plus long du monde.

— La valeur du commerce des services a atteint 657,5 milliards de dollars, en hausse de 36,7% par rapport à 2012, représentant une croissance annuelle moyenne de 8,1%.

— L’investissement direct étranger a augmenté à un taux annuel de 3,1% à 489,4 milliards de dollars pendant la période 2013-2016.

— Le nombre des habitants ruraux vivant dans la pauvreté a baissé à 43,35 millions l’année dernière, contre 98,99 millions en 2012.

— Entre 2012 et 2016, la consommation d’énergie et d’eau par unité du PIB a baissé respectivement de 17,9% et 25,4%.