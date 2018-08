Nicolas Maduro aurait été visé dans un attentat

Tous ces conditionnels et la façon désinvolte ou dubitative de traiter cette information étaient hélas à prévoir. Comme un cas d’école, il aurait été facile, si tant est qu’on nous ait posé la question, d’anticiper le traitement d’un épisode comme celui-ci... Au sein du gotha politico-journalistique français, il est des personnages qui ne se voient réserver au mieux qu’une suspicion collective, au pire un mépris à peine dissimulé se traduisant au final toujours par une rupture narrative. Si une chose identique était arrivée à Vladimir Poutine, Bachar El Assad voire à JLM (c’est sans exagérer qu’on peut l’affirmer et sans les comparer une seconde entre eux), saufs, ils auraient, comme Maduro, été suspectés d’avoir organisé (théâtralisé) eux-mêmes le pseudo-attentat pour d’obscures raisons que les zététiciens amateurs ne daigneraient pas nous exposer, et morts, ils l’auraient bien mérité. C’est malheureusement ce que les mêmes laudateurs du système aiment à qualifier de complotisme quand ils s’agit de remettre en question les narratives bien rodées lors d’épisodes plus ou moins du même ordre.

Le doute est permis, bien sûr, mais il ne faut pas se tromper de cible : on ne doute pas de la réalité des attentats contre Charlie Hebdo ou le Bataclan, on doute des l’instrumentalisation qui en est faite et des explications qui sont apportées et qui absolvent systématiquement les vrais responsables. Si quelqu’un doute de la véracité de la tentative d’assassinat de M. Maduro, alors qu’il nous fasse part de ses raisons et des raisons qui auraient pu pousser ce dirigeant démocratiquement élu à mettre en scène un truc aussi mal branlé et par dessus le marché à affubler les conspirateurs d’un nom aussi ridicule que Mouvement National des Soldats en T-Shirts... Et surtout, qu’on nous livre des preuves en bonne et due forme, car affirmer qu’un attentat détourne le regard du peuple vénézuélien loin des travers du pouvoir, loin des vraies préoccupations, c’est bien évidemment bêler la même rhétorique hostile sans réel fondement autre qu’idéologique mais c’est aussi à se demander comment il est fichtre possible que Macron n’y ait pas pensé plus tôt lui aussi alors qu’ii est empêtré... enfin, qu’il devrait être empêtré dans les péripéties policières de son poteau Benalla... sans l’aide des larbins médiatiques et députés, il aurait peut-être eu besoin d’un petit coup de main comme ça, et on peut être sûr que la chorale médiatique n’aurait pas émis la moindre fausse note.

Car, en tout dernier recours, le doute qu’on est en droit d’émettre est bien celui-ci : pourquoi la réaction pour ainsi dire instinctive de l’ensemble des publications médiatiques les plus lues ou les plus écoutées a-t-elle été d’employer le conditionnel sans distinction alors qu’il s’agissait de la vie d’un dirigeant national ? On sait que tout autre que lui (à l’exception des 3 cités plus haut et de quelques autres, bizarrement en sédition avec l’empire) aurait reçu d’emblée des marques de sympathie.

On sait aussi avec certitude que l’opposition au gouvernement Maduro est capable du pire et que pour elle, le ridicule n’est pas mortel. On sait que systématiquement les médias mainstream partout où ils sont aux mains du pouvoir financier soutiendront et l’opposition et ces thèses complotistes... comme c’est pile poil ce qui se passe actuellement et qu’on aurait pu le prévoir à la ligne éditoriale près, je mets sans hésiter mes billes dans le sac du GS et je me garderai de mettre en doute les compétences de la justice du Vénézuela.