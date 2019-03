Gilets jaunes : Le RIC ou la « parabole des aveugles ».

Bonjour,

Magnifique article de propagande anti GJ, normal les "sociologues" sont là pour ça. Je ne vais pas tour reprendre de cette petite analyse, dépassée depuis bien longtemps au sein des GJs, je rappellerai quelques faits. D’abord que je suis GJ moi-même, contrairement à ce monsieur, depuis début décembre.

1) En arrivant chez les GJ début décembre j’ai milité pour dire à peu près ce que dit cet article, que le RIC seul ne nous servira pas à grand chose car le pouvoir a les moyens de le contourner, preuve les RICs annulés aux Pays-Bas ces dernières années. Si on garde le conseil d’état, l’UE, l’euro, le conseil constitutionnel etc. l’utilisation du RIC sera très difficile. Mais il se trouve que DÉJÀ le RIC était une REVENDICATION DE FOND des GJs. Ainsi je milite pour le RIC, car je suis GJ. Ainsi la phrase "La revendication d’un Référendum d’Initiative Populaire était restée marginale jusqu’à la mi-décembre 2018." est tout simplement FAUSSE, n’importe quel archive GJ le montrera.

2) "Le référendum d’initiative citoyenne, une réforme qui pourrait établir une « relation » directe entre le Président et le « peuple », ...,

dépendra de ses modalités d’applications et surtout, à chaque fois, du rapport de forces entre ses promoteurs et le pouvoir constitué." Ici on entre dans le domaine de la pure propagande. Le RIC voulut par les GJs, il y a de nombreuses formes du RIC possible, est une RIC en toute matière et au suffrage direct. AUCUNEMENT besoin de "président", le référendum a valeur de loi (du point de vue politique, même si techniquement il doit être adapté aux système de lois existantes) : les citoyens font la loi DIRECTEMENT au travers du RIC. Visiblement l’auteur parle d’un sujet (les GJ) qu’il ne connait pas du tout.

3) Le paragraphe « L’État du peuple tout entier » est une diversion merdiatique classique digne des "grands journeaux", on se croirait dans Le Monde. Personne ne parle dans les GJ "du peuple" d’un point de vue théorique, et dans la pratique il y a les GJs, approuvés par une majorité de citoyens, le pouvoir et "les autres". Nous avons 4 revendications claires et précises depuis le début, c’est tout. M. Paye doit confondre les GJs (des centaines de milliers) avec les quelques dizaines de pseudos philosophes de la révolution que l’on peut trouver sur les listes de discussion GJ. M. Paye étale sa confiture et se fait plaisir, mais parle de choses qui dépassent largement le mouvement.

4) "Son adoption pourrait aboutir à un mode de gouvernance qui abandonne d’avantage le système des partis et qui, dans les faits, rejette le politique, c’est dire la reconnaissance des oppositions de points de vue et d’intérêts, au profit d’une relation fusionnelle du président et de son peuple. [7] Ainsi, le RIC peut conduire à un nouveau stade d’une mutation, déjà bien avancée, de l’exercice du pouvoir d’État, à savoir la fin de toute médiation d’avec la société civile." Là on nage en plein délire, "relation fusionnelle avec le président" alors que la population vote directement la loi, les GJ macronistes bien sûr ! Ah elle a bon dos la "société civile", cet oxymore orwélien qui sert à mettre l’ensemble de population dans des boites douées de représentants (bien comme il faut). Là on commence à comprendre d’où parle M. Paye, de sa tour académique bien pensante.

5) "... afin de concentrer tous ses efforts sur le RIC, conduit à l’anéantissement du mouvement. Cela amène à traiter comme objectif principal, sinon unique, la capacité de transformer un texte constitutionnel qui n’a plus qu’une place résiduelle dans l’ordre politique et juridique actuel. Cette tactique se place hors de toute réalité effective. Elle conduit à un suicide politique, comme le suggère notre référence à la peinture de Pieter Brueghel, « La parabole des aveugles »." Ici il y a amalgame, le position de Chouard n’est PAS celle des GJ qui jamais n’abandonneront leurs revendications. Par ailleurs c’est "oublier" que le RIC demandé est sur 4 axes, dont le révocatoires, et qu’ainsi dans les premiers référendums demandés par les GJ (après éviction des politiques condamnés en justice) il y aurait le non cumul des mandats. ENFIN un recyclage de la classe politique, tant souhaitée. Si effectivement la focalisation sur l’unique RIC est dangereux pour les GJ, et ils le savent, cette réflexion est totalement hors-sol.

6) "C’est aussi un déni du caractère directement politique de la lutte salariale" C’est faux. Cette assertion n’est pas prouvée.

Ainsi sous prétexte de défendre la lutte pour les salaires, et l’article comporte des réflexions intéressantes sur le sujet, on assiste ici à un exercice de style de dénigrement des GJ digne de Libé ou du Monde. Je sais que LGS a coeur a publier des avis diverses, j’espère que ma réponse pourra éclairer celles et ceux qui "réfléchissent" beaucoup sur les GJ. Personnellement je ne leur dirai qu’une chose, en tant que GJ : venez nous voir sur les rond-points ou aller manifester, les GJs sont (pas que) dans l’action.

Pour rappel les 4 revendications des GJs, qui n’ont pas bougé depuis le début :

1) Baisse des taxes sur les produits de première nécessité (eau, gaz, essence, alimentation, électricité)

2) Baisse de toutes les rentes des élus et hauts fonctionnaires

3) Rétablissement de l’ISF

4) RIC en toutes matières