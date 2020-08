Le masque et la vie ?

Bon, le masque de sert à rien d’après certains, pourquoi pas. Après tout, il y aurait 10% des étasuniens qui croient encore que la terre est plate...

Sauf que de nombreuses études ont conclu que le masque n’apporte rien de concluant contre ce type de virus, même en milieu hospitalier, et que l’hygiène des mains s’avère bien plus efficace. (J’avais mis des liens qui n’ont pas eu l’heur de plaire à la modération, alors que ceux qui ont l’esprit ouvert fassent eux-mêmes des recherches)

Si il suffisait de se coller un morceau de papier sur le museau au bloc pour protéger autrui, pourquoi y aurait-il encore des maladies nosocomiales ? Même les produits désinfectants les plus puissants utilisés en salle d’opération sont insuffisants, de plus on humidifie aussi l’atmosphère pour plaquer autant que possible les germes pathogènes au sol.

D’autre part, il est facile de démontrer que la terre n’est pas plate, tout comme il est facile d’établir les liens d’intérêts entre le business de la santé et nos décideurs.

Et les gens sont tellement crédules : souvenez-vous de la fiole de Colin Powell et de ces deux avions dans le ciel de New-York qui, un certain 11/09, ont réussi à ce que trois tours s’effondrent sur elles-mêmes !

Et on attend toujours la démonstration des "experts" sur cet effondrement compassionnel.