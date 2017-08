On saura que le Venezuela est devenu une dictature le jour où les médias arrêteront d’en parler.

Ce titre devrait marquer l’histoire.

En passant merci pour LGS , non seulement vous informez avec d’excellent articles mais aussi vous êtes gardiens de L’info. Même des commentaires. En relisant des anciens commentaires, on y trouve parfois des bijoux (merci à ces commentateurs) qui peuvent

parfois être des coups de fouet, dans le bon sens du terme.

Voici un de mes commentaires sur http://patrick-le-hyaric.fr/l-en-meme-temps/#comment-180639

Je ne sais pas pour vous, mais les longues mises en attente, c’est un peu comme des perturbateurs endocriniens.

alain harrison

30 juillet 2017 à 5 h 46 min

Bonjour.

D’accord, les Tsipras y en encore dans les rangs da la gauche. Il faut les démasqués.

Et merde à ceux qui crieront à la chasse aux sorcières, tien justement , ceux là vont crier à la chasse aux sorcières. Ça fait trop longtemps que les sorcières (les oui mais) font la température dans la gauche.

Que nous les citoyens travailleurs, et il est grand temps, nous décidions qui sera nos représentants, les vieux de la vieille (les oui mais), on les tasse, il y a assez de gens qui sont dans les organisations, des militants qui pourraient très bien les remplacés. Il sont sur le terrain et savent de quoi il en retourne.

Les vieux routiers sont à l’âge de la retraite. Ils ont encore le privilège d’aider à relever la gauche. Mais ont-ils atteint la sagesse pour se faire, où sont-ils encore enquistés dans leur Égo ?

Les oui mais, qu’ils partent tous.

La gauche a besoin de se régénérer dans la radicalité des solutions.

Les compagnies qui ont joué du paradis fiscal : exproprié point barre, quand je parle de radicalité. Mettre un terme à leur chantage.

La mondialisation des multinationale, c’est de l’arnaque, du banditisme à grande échelle.

Ce n’est pas à démontrer, c’est une évidence, et le système de justice devra passer à la moulinette.

La Constituante devra être le sujet majeur à la Fête de l’Humanité.

Il est temps que la gauche se fasse une idée.

Le temps des grands discours endormant……….

Je regarde le Monde, la Terre, et y en à une cr.. de gagne que j’aimerais voir disparaître, tellement leur hypocrisie, il ne la cache plus, mais nous ri en pleine face.

Le néo-con-libéral Trudeau alias Harper et les armes canadiennes en Arabie Saoudite. Encore un qui : je ne savais pas, jamais je me serais douté….Ha ! si J’avais su…. la classe des oui mais qui pu le mensonge enrobé des promesses bidons.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/740951/vente-armes-arabie-saoudite...

http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/ottawa-se-penche-sur-lutilis...

Les partis de la droite néo-con-libérale, se sont des gestionnaires du système d’affaire des patrons (des exploiteurs) point barre.

Il n’y a rien à attendre d’eux que des politiques économiques d’ajustement (l’arme de guerre économique de basse intensité, guerre économique illimité de basse intensité), celles qui déstabilisent par la bande les services publiques et les acquis sociétaux.

Autrement dit, l’état de droit dans toute son insignifiance.

La gauche a intérêt à bien soupeser la tâche.

Que sans le travail d’éveil face à la culture imposé par le patronat, il ne peut y avoir une réelle motivation pour un réel changement (Gramsci). Il y a toujours la souffrance, mais l’histoire nous en montre ses limites.

Un méchant casse-tête, quand il n’y a pas de réelle solution. Et la France a la richesse pour les solutions clef en main.

Pourquoi, le patronat joue de la délocalisation : deux objectifs.

Faire du pognon à moindre cout et mettre la masse des travailleurs à genoux.

Macron se croit le maître. Il a la vérité.....bien sur celle de l’UE-BCE-FMI-OMC et ci,, ce système redondent.

Élémentaire mon cher Watson.

Bon je sais c’est un des miens.